卓揆邀會商唯一美中不足 傅崐萁：陳駿季沒提解方還扣帽

明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團會談，並達成三點共識。不過，在提高公糧收購價格部分，國民黨團總召傅崐萁表示，農業部長陳駿季非常不負責，4個月沒提出任何方案，還不斷地對在野黨扣帽子。

卓榮泰今邀請朝野黨團幹部會面，行政院代表有副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝；朝野黨團除民眾黨團總召黃國昌以外其餘均出席，會後國民黨團和民眾黨團一同接受媒體聯訪。

傅崐萁表示，三個案子經朝野討論後已達成決議，禁伐補償6萬元部分，行政院同意在明年追加預算的時候，把它編列完成，以後都在年度預算當中直接編列，依立法院通過的法律案來執行；健保點值部分，明年6月30日能夠給付每點0.95元，也有共識。 他說，今天溝通過程中，原民會、衛福部都有高度尊重立法院決議。

在公糧收購部分，傅崐萁批評，陳駿季非常不認真、不負責，4個月沒有提出任何方案。他們實際精算過，公糧收購每公斤增加5元，一年多20幾億，農業部不思如何解決，反而扣帽子說要91億，完全完全胡扯，國民黨團鄭重警告不適任的農業部長，要確實的跟行政院反映，所以卓院長希望在12月31日之前，能夠提出一個符合主決議的方案，交由立法院討論 。

傅崐萁再批，農業部罔顧這麼多的農民權益，還推拖，國民黨團再次表達，2011年到現在沒有調漲公糧收購，這13年來，基本工資從1萬8000元變成2萬8000元、行政院院長的薪資已經調了5次，但公糧收購沒有增加1毛錢，國民黨團很務實的反映農民成本的增加，為農民請命，但農業部完全沒有做任何準備。

談及今天討論氣氛，傅崐萁說，討論過程非常融洽，卓院長展現出高度誠意，所以大家達成共同決議，很高興有一個比較善意的結果，希望未來立法院朝野之間的溝通能夠更加順暢，畢竟家和萬事興。

傅崐萁強調，對於照顧全民期待，在野黨會肩負所有責任，忠實地反映基層民意，希望這是一個好的開始，未來在民進黨、國民黨、民眾黨及行政院都有一個非常良善的溝通管道。他也呼籲，大家不要本位主為，為國家未來共同努力。

民眾黨團副總召吳春城表示，在野黨一直堅持總預算要依法編列，很高興行政院拿出誠意，回到正軌，希望大家不是朝向非理性、意識形態、認知作戰的抗爭，而是能夠回到務實、理性、科學的問政，期待行政立法攜手合作，為台灣、為我們的國家展開一個更優質、更進步的問政空間。