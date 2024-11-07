快訊

賀錦麗還要「不斷戰鬥」？民主黨為何全面潰敗

總預算案明可望付委 卓榮泰邀朝野會商…藍綠白座位安排有巧思

選前堅稱「賀錦麗將取勝」 神預測9屆大選專家認了：預測有誤

避免各據一方 卓榮泰邀會商總預算藍綠白交叉坐展巧思

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院今天邀朝野黨團會面，討論總預算案解決之道。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
行政院今天邀朝野黨團會面，討論總預算案解決之道。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

明年度中央政府總預算案持續卡關，行政院卓榮泰今天下午邀朝野黨團到行政院會面，共商總預算案，此次會議約1個半小時，其中，座位安排也展現巧思，藍綠白三黨立院黨團總召坐在前方主位外，與卓揆並肩，其餘幹部則以藍、綠、白交錯的方式依序入座，未如立法院朝野協商時分政黨入座各據一方。

此場會面，行政院代表包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及發言人李慧芝，相關部會首長則有原民會主委曾智勇、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季、主計長陳淑姿等人。

各黨團代表皆為三長，國民黨團為總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，民眾黨團為副總召吳春城、幹事長麥玉珍、立委張啟楷出席，民進黨團則是總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘與會。

會議開始前，曾智勇、邱泰源、陳駿季早在2點前抵達會面地點，此次會面選在閣揆平時接待外賓的「玉山廳」，隨後民進黨團代表柯建銘、吳思瑤、蔡易餘到場，卓榮泰接著才與鄭麗君、龔明鑫等人魚貫入場。

值得注意的是，現場座位安排頗有巧思，卓榮泰與三黨團總召坐在前方主位，由左至右分別為吳春城、傅崐萁、卓榮泰、柯建銘，至於其他幹部，則是以交叉坐的方式，依序由藍、綠、白立委排列，王鴻薇、蔡易餘、麥玉珍坐在左側，林思銘、吳思瑤、張啟楷坐在右側。

據各黨代表轉述，會中氣氛融洽，最終立法院和行政院達成共識，也代表明天就能交付委員會審查。

卓榮泰 柯建銘 行政院

延伸閱讀

總預算卡關 行政院長卓榮泰邀朝野黨團溝通會商

卓揆邀會商總預算 民眾黨團：盼善意不是一再跳針重複

禁伐補償經費 政院提基金、二備金或追加預算3方案

卓揆今下午邀朝野溝通總預算 綠委盼盡快付委審查

相關新聞

禁伐補償6萬追加預算補足 總預算案明可望付委

明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團會談，並達成三點共識。在原住民禁伐補償不足6萬部分，...

陳啟昱涉弊潛逃 監委要查院檢縱放責任

監察委員王美玉、葉大華今天表示，台鹽綠能股份有限公司前董事長陳啟昱涉犯重大弊案落跑，院檢雙方失職，已申請自動調查

政院：朝野共商總預算為未來溝通立基礎 盼財劃法比照

卡關多時，明年度中央政府總預算案總算在朝野共識下突破僵局，行政院發言人李慧芝指出，今天會談氣氛相當熱絡且和諧，朝野也達成...

總預算僵局現曙光 不認清朝小野大未來繼續角力

立法院新會期開議至今快兩個月，行政院長卓榮泰今天邀請立法院朝野黨團會面，政院對原住民禁伐補償金拋出「追加預算」善意，但健保點值、公糧收購價格則採拖字訣。藍白六度聯手退回總預算，也算爭取到「依法編列」方案，預計總預算案本周五（8日）會應會順利審查。

影／總預算不卡了 朝野協商有共識

中央政府總預算案在立法院六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集朝野立院黨團三長，在行政院玉山廳溝通總預算案，歷經近兩個小時的會...

朝野共識總預算案明付委 柯建銘：沒有後悔和撤簽空間

明年中央政府總預算案卡關多時，今天行政院長卓榮泰邀朝野黨團會面共商解決方案，會中達成三點共識，不過民眾黨團稱是否付委還要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。