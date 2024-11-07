避免各據一方 卓榮泰邀會商總預算藍綠白交叉坐展巧思

明年度中央政府總預算案持續卡關，行政院長卓榮泰今天下午邀朝野黨團到行政院會面，共商總預算案，此次會議約1個半小時，其中，座位安排也展現巧思，藍綠白三黨立院黨團總召坐在前方主位外，與卓揆並肩，其餘幹部則以藍、綠、白交錯的方式依序入座，未如立法院朝野協商時分政黨入座各據一方。

此場會面，行政院代表包括院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫及發言人李慧芝，相關部會首長則有原民會主委曾智勇、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季、主計長陳淑姿等人。

各黨團代表皆為三長，國民黨團為總召傅崐萁、書記長林思銘、首席副書記長王鴻薇，民眾黨團為副總召吳春城、幹事長麥玉珍、立委張啟楷出席，民進黨團則是總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘與會。

會議開始前，曾智勇、邱泰源、陳駿季早在2點前抵達會面地點，此次會面選在閣揆平時接待外賓的「玉山廳」，隨後民進黨團代表柯建銘、吳思瑤、蔡易餘到場，卓榮泰接著才與鄭麗君、龔明鑫等人魚貫入場。

值得注意的是，現場座位安排頗有巧思，卓榮泰與三黨團總召坐在前方主位，由左至右分別為吳春城、傅崐萁、卓榮泰、柯建銘，至於其他幹部，則是以交叉坐的方式，依序由藍、綠、白立委排列，王鴻薇、蔡易餘、麥玉珍坐在左側，林思銘、吳思瑤、張啟楷坐在右側。

據各黨代表轉述，會中氣氛融洽，最終立法院和行政院達成共識，也代表明天就能交付委員會審查。