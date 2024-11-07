禁伐補償6萬追加預算補足 總預算案明可望付委
明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團會談，並達成三點共識。在原住民禁伐補償不足6萬部分，行政院同意以追加預算方式補足，之後每年編足6萬元。至於明天院會是否付支持委審查，國民黨團總召傅崐萁表示支持；民眾黨團副總召吳春城則說，要回去進一步討論。
卓榮泰今邀請朝野黨團幹部會面，行政院代表有副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝；朝野黨團除民眾黨團總召黃國昌以外其餘均出席。
歷經近兩個小時的會面，行政院和立法院朝野黨團達成三點共識，在原住民禁伐補償部分，依循預算法第91條、財政記錄法第5條之法定原則，雙方協調可行財源，辦理追加預算予以支應，並取得共識核發禁伐補償金額由每年每公頃3萬元提高至6萬元。
有關健保點值一案，朝野黨團尊重行政院方案，針對立法院7月16日之主決議，請行政院於明年6月30日前達標。有關公糧收購政策，針對立法院7月16日之主決議，請行政院於今年年底前，提出完整配套方案。
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