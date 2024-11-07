陳啟昱涉弊潛逃 監委要查院檢縱放責任

台北地檢署密集追查京華城案政治獻金及行收賄款項，陳佩琪以ＡＴＭ存款60次金額達619萬元，又被查出保險箱有百萬現金，今遭二度約談到案，檢方訊後約3.5小時，維持證人身分請回，現場卻一反常態，陳沒走大門，反而坐車從車道離開，期間以衣物遮窗躲避媒體追問。

2024-11-07 13:17