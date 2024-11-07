陳啟昱涉弊潛逃 監委要查院檢縱放責任
監察委員王美玉、葉大華今天表示，台鹽綠能股份有限公司前董事長陳啟昱涉犯重大弊案落跑，院檢雙方失職，已申請自動調查
陳啟昱涉犯重大弊案，且因未到庭，檢察官於11月4日發布通緝。二位監委表示，院檢雙方遭質疑未實施科技監控、延遲開庭，縱容犯罪，引發各界抨擊質疑，而院檢更淪為互推責任，傷害司法正義及公平性與信用性，允應深切檢討。
二位監委指出，台南地檢對被告涉犯罪嫌重大且有串供、滅證、逃亡之虞，為何未向台南地院聲請實施科技監控？有無縱放等重大違失？台南地院11月1日重開羈押庭有無延遲開庭致被告趁隙逃亡？究檢方與法院有無失職及對於科技監控設備使用程序及時機，有無檢討改善等問題，均有深入調查必要。
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