國土法區域計畫轉軌引擔憂 劉世芳：不會斷崖式整理

立法院內政委員會今開「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議，邀集部會及地方政府代表列席討論。內政部長劉世芳表示，國土法歷經相當久時間、也延長過，很多聲音都聽到了；轉軌部分，子法公布會擇優，不會斷崖式整理，希望達到多贏。

目前有8個縣市尚未提交國土分區圖草案，包括新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣及台東縣。

農業部長陳駿季表示，全台灣土地開發是隨著經濟發展形成的聚落，沒有北部一定是都會區、南部是農業區，全世界沒有因為土地是私人財產，就百分百可以做自己的事，還是有相關規範限制，來確保土地最大利用價值。

陳駿季表示，目前關於國土計畫分區圖有疑義部分，農業部都願意協助地方政府及討論，有些縣市府擔憂子法尚未公布，「很抱歉會盡快讓大家了解」，不論是現在農地管制或未來國土計畫管制，都是一樣的，不會有任何改變，請大家放心，接下來會啟動各地方座談會，從不同組織如青農等蒐集更多元意見。

劉世芳則說，關於國土功能分區圖有3分之1縣市有些困擾，但今天新北、桃園、苗栗、台東等縣市已允諾，下個月前會盡量完成送到部裡審議，當中若有困擾、需要協助，內政部都會幫忙。

劉世芳表示，轉軌部分，子法已公布，定會擇優，若地方政府提出比較適合地方發展的意見時，會在委員審查會提出，不會斷崖式整理，相信中華民國的政府不會用這麼粗暴方式處理事情，國土法歷經相當久時間、也延長過，地方的聲音，他們都聽到了，接下來該怎麼做，會跟原民會、農業部等部會一起加油，在國土保育或經濟發展、農業發展等，希望達到多贏，並讓國土法如期上路。