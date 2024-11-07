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劉世芳盼國土計畫如期上路達成多贏 8子法年底完成

中央社／ 台北7日電

立法院內政委員會今天舉行國土計畫法初步審查會議，內政部長劉世芳今天說，相關子法已完成15項，其他8項會在年底前完成發布，在國土保育，經濟、農業發展上，希望達成多贏、如期上路。

國土計畫法明年4月30日上路，朝野立委提案再延後2年實施。目前已有14個地方政府，提送國土功能分區圖草案到內政部，但仍有新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市未提送。

立法院內政委員會今天進行「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議，邀內政部長劉世芳、農業部長陳駿季列席，並邀地方政府代表列席發表意見。

劉世芳表示，國土計畫現在是第3階段，有2/3縣市已提送國土功能分區圖，今天包括新北市、桃園市、苗栗縣、台東縣等縣市都說，會盡量在下個月完成、送到內政部審議，當中如果有困擾，內政部會協助統整、溝通。

劉世芳說，相關子法部分已完成15項，其他8項在年底前一定完成發布，各部會相關的法律修正都已完成。國土計畫法發布至今歷經相當久時間，也已延長過，地方民代、農會、農民聲音都已經聽到，內政部會與原民會、農業部一起加油。

劉世芳表示，不管是國土保育，經濟發展、農業發展以及多元文化保存上，希望達成多贏策略、能如期上路。

陳駿季說，農業部因應國土計畫要修正6項法律，包括農發條例、森林法、水保法、國土保育法、漁港法、農產品市場交易法等，都是配合區域計畫法不適用後的修正，相對單純。

陳駿季指出，外界關心農舍部分，農舍的興建一定是從事農業使用，界定的就是在農業發展區，農舍有興建辦法規範，不會因為國土計畫而改變，只要是在農業發展區就不用擔心，這是絕對沒有問題的。

陳駿季表示，很多縣市政府針對要劃農2、不要農1，對農業部來說都是優良農地，雖然有中央的劃設指引，但地方可依地方發展、周遭地形地貌做調整，農業部也願協助地方，討論怎樣劃設比較好。

陳駿季說，農業部願與地方政府討論、提供協助，有些縣市因不了解法規命令，有些是因子法還沒公布造成疑慮，所以才沒交國土功能分區圖；農業部會積極跟縣市政府合作，現行農業管制跟未來國土計畫的農業使用一模一樣，絕對不會有任何改變。

內政部 農業部

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