政院允額外保證融資額度3500萬 助中小企業加薪　

行政院會今天拍板「中小微企業多元振興發展計畫」，提供30人以下企業優惠貸款和數位轉型協助方案，若企業願幫員工加薪，政府將額外提供3500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收，盼帶動國內薪資水準成長。

30人以下的中小微企業家數共約143萬家，占整體中小企業87%。行政院長卓榮泰指出，台灣經濟成就及產業鏈優勢來自國內163萬家各行各業的中小微企業，中小企業好，台灣經濟才會好，中小企業越穩定、越安穩，台灣社會才會越安穩，因此政府會全力協助中小微企業身強體壯，走向國際市場。

經濟部指出，「中小微企業多元振興發展計畫」有兩項推動重點，其一是協助朝向數位、淨零轉型及國內外通路發展30人以下的中小微企業「普惠貸款」，提供簡易申貸、提高保證成數、補貼短期利息，協助其數位、淨零轉型及國內外通路發展。

另針對朝向數位轉型的中小微企業，以員工30人以下的業者為原則，減輕其受到基本工資調整的衝擊，補助每一企業最高10萬元，協助企業培訓員工學習數位技能，進而提升公司生產力；上述中小微企業若增加營收且為員工加薪，將加碼補助該企業。

為鼓勵中小企業幫員工加薪，經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」，針對為員工加薪的中小企業，若有資金融資需求，政府額外提供3500萬元保證融資額度，最高9.5成保證成數，保證手續費也從低以0.1%計收，以帶動國內薪資水準成長。

中小企業發展條例提供租稅優惠部分，則是提供中小企業研發支出投資抵減、智財權作價入股緩課、增僱員工、加薪等4類租稅優惠，優惠措施溯自今年1月1日起開始適用，並施行至民國122年12月31日。