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5縣市年底前交國土功能分區圖 南投台中雲林仍未允諾

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院內政委員會今開「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議。記者張曼蘋／攝影
立法院內政委員會今開「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議。記者張曼蘋／攝影

立法院內政委員會今開「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議，邀集內政部、農業部等相關部會及地方政府列席討論。其中尚未繳交功能分區圖的新北市、桃園市、彰化縣、苗栗縣、台東縣等代表指出，年底前會送內政部審議。另南投縣及台中市、雲林縣代表則未允諾。

國土計畫法預計明年4月30日上路，目前共14個地方政府送國土功能分區圖草案到內政部，連江等4縣市完成審議作業，至於新北市、桃園市、台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台東縣等8縣市仍未提送。

南投縣政府地政處副處長張惠瓊表示，本縣辦理時開52場公聽會，內政部也派員到府說明，但距離繪製國土功能分區圖已年代久遠，且子法尚未完成、配套措施不足，建議待相關疑義解決，取得南投縣議會同意後，再行報部審議作業。

台中市府都市發展局長李正偉則說，中央相關子法尚未完備，且國土計畫包含計畫擬定與執行、國土功能分區畫設及土地使用管制等，分屬國土管理署、內政部地政司等主管機關，分工尚未明確，地方縣市很難去做；如果明年直接上路，地方自治條例、相關辦法還沒修訂，會造成問題。

雲林縣副縣長謝淑亞則說，希望農業權可以納入國土計畫，並成立特別基金、鄉村整體規畫應入法，雲林縣有50%是農友，對於特別犧牲的農民應給予特別補償，主張應給配合政策犧牲的農民特別補償，像每年每公頃40萬元補償，避免農業人口流失，盼中央正視。

新北城鄉局主任秘書謝登武說，市府大概是全台意見最多、接到1300多件陳情案處理中，目前已開一次大會、8次小組，預定年底會送到部會，希望中央能盡快落實子法，相關規定可以清楚定案，地方政府才能給民眾完整答覆。

桃園市政府都發局國土計畫科長湯靜文指出，至今尚未繳交是因為當初公布的國土計畫，已不符合現在的桃園，像是桃竹苗大矽谷計畫就不在當年留設的產業用地中，目前已啟動專案通盤檢討，12月辦13區公聽會後，會將國土功能分區圖提送內政部。

台東縣政府建設處都市計畫科長陳鼎融說，預計本月29日會針對國土功能分區圖做全案確認，之後就會準備報內政部，希望中央盡快完成配套子法，以利向人民說明及後續執行。另彰化縣政府、苗栗縣政府軍表示，會在年底前送到內政部。

新北城鄉局主任秘書謝登武說，新北接到1300多件陳情案處理中，預定年底會送到部會，希望相關規定可以清楚定案，地方政府才能給民眾完整答覆。記者張曼蘋／攝影
新北城鄉局主任秘書謝登武說，新北接到1300多件陳情案處理中，預定年底會送到部會，希望相關規定可以清楚定案，地方政府才能給民眾完整答覆。記者張曼蘋／攝影

內政部 南投縣

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