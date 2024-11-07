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卓揆邀會商總預算 民眾黨團：盼善意不是一再跳針重複

聯合報／ 記者王千豪黃婉婷／台北即時報導
明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團幹部會面。民眾黨團由副總召吳春城、幹事長麥玉珍、立委張啓楷代表出席。記者王千豪／攝影
明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團幹部會面。民眾黨團由副總召吳春城、幹事長麥玉珍、立委張啓楷代表出席。記者王千豪／攝影

明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團幹部會面。民眾黨立委張啓楷表示，解鈴還須繫鈴人，希望把這個死結打開，也期待卓榮泰的善意不是開空頭支票，讓今天滿載而歸，而不是一再跳針又是重複以前的東西。

立法院長韓國瑜針對總預算召集朝野協商多次未果，5日朝野協商時請行政院長邀請朝野黨團會面，處理原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜。卓榮泰今邀請朝野黨團幹部會面，行政院代表有副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、發言人李慧芝；朝野黨團除民眾黨團總召黃國昌以外其餘均出席。

民眾黨團副總召吳春城表示，因黃國昌坐鎮在司法及法制委員會，審查民眾黨團提出的優先法案、揭弊者法案，由張啓楷代理。他們今天是以客人的身分來聽行政院表達善意，看行政院如何待客，是給他們吃冷飯？炒了幾個月的冷飯繼續端出來呢？或有善意？他們非常期待聽行政院的說法 。

民眾黨團幹事長麥玉珍，他們要求依法編列預算，今天是聽取行政院如何編列預算，不是來協商，因為行政院沒有權利要求協商，行政院如何拿出總預算的解決方案，這才是大家關心的。

張啓楷說，解鈴還須繫鈴人，希望把這個死結可以打開，民眾黨、在野黨非常希望趕快實質審查總預算，所以今天滿懷希望來，因為這段時間，卓榮泰已經講了好幾次說他有善意，民眾黨團也帶著善意來，也很期待卓榮泰講了好幾次的善意不是開空頭支票，希望滿載而歸，而不是一再跳針又是重複以前的東西。

卓榮泰 民眾黨 行政院

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