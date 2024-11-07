綠：財劃法修法削弱中央可支配預算 排擠其他預算

藍綠立委昨天為財劃法修法在立法院財政委員會大打出手，民進黨立法院黨團今天表示，藍白立委強行通過財劃法，摧毀國家財政，大幅削弱中央可支配預算，無法因應突發狀況，更排擠到國防、社福等預算，呼籲藍白立委懸崖勒馬。

民進黨團上午在立法院舉行「擴權加搶錢，藍白劇本一條龍」記者會，並於會中公布一段藍白立委為國會職權修法在今年5月15日在立法院議場前守夜的影片，影片中顯示，國民黨立委賴士葆與民眾黨團總召黃國昌正在討論財劃法修法，賴士葆向黃國昌表示，「我們黨團的版本很狠喔，要挖新台幣好幾千億元」。民進黨團幹事長吳思瑤表示，這是藍白最赤裸裸、最誠實的對話。

吳思瑤指出，半年前，國民黨立委傅崐萁接任國民黨團總召，率先提出違憲的錢坑法案，當時社會撻伐、青鳥齊聚，國民黨不滿意度無止境上升。半年後，藍白合謀再次上演掏空國家，用3分鐘掏空國家6612億元，不管財源要從哪裡來，也不管錢要花到哪裡去，空白授權，摧毀國家財政，導致中央可支配的預算，只剩下1157億元，無法因應可能的各種突發狀況，更影響到國防、社福、社宅興建等預算。

對於民進黨團質疑，陳玉珍表示，財劃法修法後，全國總收入中央跟地方占比為6比4，還是中央占多數。現行很多地方要實施的計畫是需要中央同意，才能取得經費。修法後，地方就可以自己決定要做什麼，不用再等中央核准。

陳玉珍表示，民進黨政府自己也說現在補助地方很多，修法只是把現在補助給地方的部分，不用再經過中央政府同意，這不會改變或排擠國防預算等項目，因為錢要從哪邊挪動，中央政府可以自己調節，民進黨政府可以自己做決定，不需要扣帽子或恐嚇人民。