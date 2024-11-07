「玉珍斷牙」怎麼掉的？ 徐巧芯提事證、醫揭盛行率

立法院因財劃法6日爆發衝突，財政委員會召委陳玉珍自爆衝突過程中，左上側門牙斷裂，隨後卻被指出，該顆牙齒早在5日就掉了，批陳故意炒作，後續陳指出5日僅是鬆脫，6日衝突才真正讓它斷裂，今立委徐巧芯公布立院衝突當日，立委賴惠員壓住陳玉珍嘴巴照片，直指就是賴惠員造成「玉珍斷牙」。斷牙事由如今陷羅生門。牙醫師指出，台灣牙周病盛行率高，是造成牙齒鬆動、缺牙的原因之一，籲牙齦出血就應就醫。

根據衛福部112年社區牙周病治療需求指數調查，18歲以上成人牙周病盛行率為78.7％，而有高達68.8%的民眾有牙結石問題。若以男女分析，男性牙周病率為80.2%，女性牙周病則有77.3%，性別差距2.9%。

新光醫院牙周病科主治醫師林世榮表示，造成牙齒鬆脫、缺牙而導致需要植牙的原因，牙周病是一大主因，而牙周病在國內外的盛行率都相當高，但台灣人的「病識感」低，當刷牙出血時，不會馬上聯想到罹患牙周病，而是認為是「火氣大」，通常患者罹患牙周病要等到無法咀嚼、長膿包、嚴重口臭、牙齒鬆脫、牙齦外露等，才願意就醫，此時出問題的牙齒通常都已經「沒救了」。

牙齦出血等於火氣大的迷思，長期阻礙牙周病防治，林世榮說「有哪種器官每天流血，你會覺得正常？」但台灣人對於牙齦流血，大多不以為意。導致牙周病常見的原因是，牙齒清潔不落實，雖然有刷牙，但只是讓牙齒碰水，沒有好好刷，又或是有刷牙，卻沒用牙線，根據調查，國人使用牙線的比率不到10％，牙刷難以深入牙縫，也讓牙結石有機會增長，長期刺激牙齦導致牙齦發炎、萎縮，引起牙周病。

林世榮說，台灣已經是高齡化社會，牙齒只有一副，如果不好好照顧牙齒，未來需要植牙或是裝假牙的機率增加，都可能影響生活，已有不少研究顯示，長者缺乏咀嚼力將大幅增加失智的機率。

他呼籲，當牙齦出血時，應立即就醫，改善牙齦發炎的問題，牙齦發炎通常無法「一次看診」就改善症狀，通常要3到4次，嚴重者恐需要更多次的處理才能改善，而完成治療後，也建議三個月內再回診。