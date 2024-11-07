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陳其邁恭喜川普當選 期盼台美持續安全事務的合作

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左三）今天出席「經典Odyssey」影像體驗特展開幕記者會。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁（左三）今天出席「經典Odyssey」影像體驗特展開幕記者會。記者王勇超／攝影

美國共和黨總統候選人、前總統川普宣布勝選，即將重返白宮。高雄市長陳其邁今天上午出席活動接受聯訪時表示，川普當選總統，他除了表達恭喜，也相信未來台美的半導體產業會合作，整個國際供應鏈的重組，會加快整合的腳步。

今年78歲的川普即將重返白宮，由於川普曾經提及「保護費說」，外界認為未來美方恐將更強調台灣自主提升防衛能力的責任，要求分攤更多軍事支出，台灣將面臨更多責任與財政壓力。

陳其邁說，台灣跟美國同樣都是民主國家，台海的和平與穩定，是台美雙方共同關切的重點，台灣跟美國在區域安全議題的合作，更是維持台海和平與穩定的重要基礎，「我想台灣也會持續深化跟美方在安全事務的對話跟合作」。

陳其邁表示，台灣的經濟，尤其是在半導體的產業，成為全球民主供應鏈不可或缺的一環，川普當選總統，他除了表示恭喜之外，也相信未來台美在產業間會以合作的方式，來確保產業的競爭，在國際的供應鏈的重組，也會加快經濟整合的腳步。

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