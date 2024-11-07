郭智輝倡海外輸電回台 王鴻薇：經部不背書

經濟部長郭智輝日前曾說菲律賓適合發展綠電，要透過海底電纜送電回台灣，每度電價將低於4元，且經專家計算。國民黨立委王鴻薇今日說，她向經濟部索資，這次連經部自己都不挺郭，能源政策可以這樣亂搞嗎？

郭智輝日前曾經表示，如果電費每度高於4元就不會買，因為這是經過專家計算，不是他的先見之明，在歐洲各地都已經有計算過，而且實踐過。輸送到台灣價格為每度電4元才可能買，這個數字當然是有可能的，如果不考慮土地、資金成本，創電價格可以控制到每度電3元以下。

針對郭智輝所言，清華大學核工所教授李敏表示，「由於菲律賓橫跨長距離、又是海底電纜，除非是超導體才有可能，但這種高溫超導體根本還沒被發明出來。」

王鴻薇說，學者具名的打臉，到底經濟部長是不是瞎掰？為了實事求是，她第一時間就請經濟部回答，郭智輝所說是否為真，已經專家學者背書是誰。結果經濟部這次真的不挺部長，回文直言郭智輝所說的東西，現在沒辦法證實，至少要讓他們研究6個月才有答案（提出可行性報告），至於郭智輝說的「專家」計算，經濟部愣是一個名字都說不出來，原來現在可不可行都不知道、誰研究的都沒答案，郭智輝就敢吹這麼高還全力背書。