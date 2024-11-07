陳其邁批藍財劃法「數學不好」 180萬人預算比120萬人還少

「財劃法」修正草案昨天在立法院審查時，由陳玉珍火速宣布送出委員會，引發朝野激烈拉扯衝突。高雄市長陳其邁今天說，國民黨的財政收支劃分法，補助金字塔頂端的台北市3%，而且呈現預算逆分配現象，台南180萬人的預算竟然比彰化120萬人的預算少了34億，「國民黨的版本數學真的不好」，立法院長韓國瑜勿倉促修法。

陳其邁今天出席「經典Odyssey」影像體驗特展開幕記者會，會前聯訪被問到對昨天立法院因財劃法發生衝突的看法。陳其邁表示，財政收支劃分法對地方，尤其是高雄的發展至為重要，預算的分配意味著資源的分配，能否達到均衡台灣，不讓區域發展失衡擴大，至關重要。

陳其邁說，過去北部以服務業為主，負重前行、汙染大的工廠，都落在南部高雄，連北部在用的電都是南電北送，外部成本的增加不僅讓社福、醫療、公衛等支出變相增加，結果補助金字塔頂端的台北市3%，高雄卻沒有，他覺得非常的不合理。

陳其邁指出，國民黨的財劃法呈現預算逆分配的現象，譬如台南的人口180萬、彰化的人口120萬，依新的分配公式，台南獲得的統籌款是476億元，比起人口較少的彰化510億元，拿到的還少，「我只能說國民黨數學真的不好」，是一個不公平的分配公式。

陳其邁說，以統籌分配稅財源的所得稅、營業稅及貨物稅等3項稅目計算，高雄2023年實徵數合計2334億，較台中市1841億，多出493億元；另在統籌分配款的財源的部分，所得稅是佔了25%，營業稅是佔了100%，高雄去年的營業銷售總額是5.5兆，台中是5.2兆，高雄貢獻稅收的統籌款財源高，結果分配的數目台中是707億元，高雄是680億元，高雄少了27億，公式當然必須兼顧公平跟區域的均衡。

陳其邁表示，國民黨的版本沒有把地方政府對於招商拚經濟及改善財政的努力併入權重，只以單純的人口的數量來作分配的基礎，這是非常不公平的作法。財劃法應該由行政院來召集地方政府就不同指標來討論，不要倉促修法，造成區域失衡。