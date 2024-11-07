快訊

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

2024美選創下超多首例！陸戰隊副總統第一人 首位跨性別議員

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

聽新聞
0:00 / 0:00

陳其邁批藍財劃法「數學不好」 180萬人預算比120萬人還少

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
陳其邁批國民黨財劃法「數學真的不好」，並向立法院長韓國瑜喊話，應召集黨團把昨天議事上的爭議，盡速回歸立法院的委員會審查。記者王勇超／攝影
陳其邁批國民黨財劃法「數學真的不好」，並向立法院長韓國瑜喊話，應召集黨團把昨天議事上的爭議，盡速回歸立法院的委員會審查。記者王勇超／攝影

「財劃法」修正草案昨天在立法院審查時，由陳玉珍火速宣布送出委員會，引發朝野激烈拉扯衝突。高雄市長陳其邁今天說，國民黨的財政收支劃分法，補助金字塔頂端的台北市3%，而且呈現預算逆分配現象，台南180萬人的預算竟然比彰化120萬人的預算少了34億，「國民黨的版本數學真的不好」，立法院長韓國瑜勿倉促修法。

陳其邁今天出席「經典Odyssey」影像體驗特展開幕記者會，會前聯訪被問到對昨天立法院因財劃法發生衝突的看法。陳其邁表示，財政收支劃分法對地方，尤其是高雄的發展至為重要，預算的分配意味著資源的分配，能否達到均衡台灣，不讓區域發展失衡擴大，至關重要。

陳其邁說，過去北部以服務業為主，負重前行、汙染大的工廠，都落在南部高雄，連北部在用的電都是南電北送，外部成本的增加不僅讓社福、醫療、公衛等支出變相增加，結果補助金字塔頂端的台北市3%，高雄卻沒有，他覺得非常的不合理。

陳其邁指出，國民黨的財劃法呈現預算逆分配的現象，譬如台南的人口180萬、彰化的人口120萬，依新的分配公式，台南獲得的統籌款是476億元，比起人口較少的彰化510億元，拿到的還少，「我只能說國民黨數學真的不好」，是一個不公平的分配公式。

陳其邁說，以統籌分配稅財源的所得稅、營業稅及貨物稅等3項稅目計算，高雄2023年實徵數合計2334億，較台中市1841億，多出493億元；另在統籌分配款的財源的部分，所得稅是佔了25%，營業稅是佔了100%，高雄去年的營業銷售總額是5.5兆，台中是5.2兆，高雄貢獻稅收的統籌款財源高，結果分配的數目台中是707億元，高雄是680億元，高雄少了27億，公式當然必須兼顧公平跟區域的均衡。

陳其邁表示，國民黨的版本沒有把地方政府對於招商拚經濟及改善財政的努力併入權重，只以單純的人口的數量來作分配的基礎，這是非常不公平的作法。財劃法應該由行政院來召集地方政府就不同指標來討論，不要倉促修法，造成區域失衡。

陳其邁也向立法院韓國瑜喊話，希望韓國瑜召集黨團，把昨天議事上的爭議盡速回歸立法院的委員會審查，「我個人是非常反對這種倉促修法，這個不是小事情」，不要只想到說財政收支劃分法淪為地方政府在搶錢，也必須顧慮到說國家整體的財政健全跟區域均衡發展。

高雄市長陳其邁今天上午出席「經典Odyssey」影像體驗特展開幕記者會。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午出席「經典Odyssey」影像體驗特展開幕記者會。記者王勇超／攝影

國民黨 陳其邁 韓國瑜

延伸閱讀

陳其邁重申國民黨版財劃法不公 盼充分協商再審議

財劃法3分鐘送委員會 高雄綠營跳腳批「服貿翻版」

陳其邁北上爭財劃法分配 沒機會發言怨「被騙了」

影／北上出席財委會 陳其邁：財劃法該修 但該好好修

相關新聞

「玉珍斷牙」怎麼掉的？ 徐巧芯提事證、醫揭盛行率

立法院因財劃法6日爆發衝突，財政委員會召委陳玉珍自爆衝突過程中，左上側門牙斷裂，隨後卻被指出，該顆牙齒早在5日就掉了，批...

陳佩琪二度作證釐清金流 檢訊問3.5小時請回

台北地檢署密集追查京華城案政治獻金及行收賄款項，陳佩琪以ＡＴＭ存款60次金額達619萬元，又被查出保險箱有百萬現金，今遭二度約談到案，檢方訊後約3.5小時，維持證人身分請回，現場卻一反常態，陳沒走大門，反而坐車從車道離開，期間以衣物遮窗躲避媒體追問。

陸委會：劉德華無政協官方資料 貶低台灣地位會要求離境

天王劉德華來台開演唱會，遭民進黨立委王定宇批為媚共藝人，引發議論。陸委會副主委梁文傑今天表示，政府對「傷害台灣的言論」這...

卓揆邀會商總預算 民眾黨團：盼善意不是一再跳針又重複

明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團幹部會面。民眾黨立委張啓楷表示，解鈴還須繫鈴人，希望...

柯文哲成立台灣新故鄉智庫協會 秘書長蘇進強遭約談作證

檢廉追查京華城案，今除約談陳佩琪，也約談與柯文哲相關的前台聯黨主席、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強，今下午蘇以證人身分到...

民眾黨的代理黨主席戰 先看黨代表改選怎牽動勢力版圖

民眾黨主席柯文哲遭裁定延押至明年1月5日，將超過原定3個月請假期限，黨內人心浮動。民眾黨台中市黨部主委、中央委員江和樹開第一槍表態，盼立院黨團總召黃國昌出任代理黨主席，台中市府顧問蔡壁如也出聲應和。據悉多數民眾黨人仍希望柯文哲繼續當主席，但為安撫黨內「無主」焦慮心情，又矛盾地希望黃國昌出面代理。隨著民眾黨正進行第三屆黨員代表改選，牽動黨內勢力版圖重整，各派系都轉趨低調，靜待改選結果出爐。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。