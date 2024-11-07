禁伐補償經費 政院提基金、二備金或追加預算3方案

行政院長卓榮泰今天邀請立法院朝野黨團幹部，共商總預算案僵局解方。根據行政院函覆立法院資訊，行政院考慮以基金、第二預備金，或追加預算等方式支應明年度禁伐補償經費。

為化解114年度中央政府總預算案僵局，立法院朝野黨團日前協商後達共識，要求卓榮泰今天以前邀集立法院朝野黨團會面，表達處理預算的解決方案與誠意。

卓榮泰今天下午在行政院副院長鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、發言人李慧芝等陪同下，邀請立法院國民黨團總召傅崐萁、書記長林思銘、國民黨團首席副書記長王鴻薇；民眾黨團總召黃國昌、幹事長麥玉珍、副總召吳春城；民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤、書記長蔡易餘與會。

李慧芝主持行政院會後記者會時指出，行政院會用最高誠意與態度溝通協商，卓榮泰也多次強調行政院、立法院都是憲政機關，行政院一向尊重立法院預算審查權，也希望立法院尊重行政院預算編列權，依循憲法第70條精神，以及預算法、財政紀律法等規範，攜手合作推動福國利民政策。

李慧芝說，卓榮泰曾指出，禁伐補償預算來源，可討論以原住民族綜合發展基金支應，或動用二備金、追加預算等方式因應，而目前總預算若無法過關，軍公教人員加薪等政策都無法推動，期盼總預算能及時付委審查。

根據行政院函覆立法院資訊，原住民保留地禁伐補償方案部分，行政院指出，朝野政黨如獲共識，114年度禁伐補償經費，行政院可考量以基金、第二預備金、或追加預算等各種可能方式，予以支應；健保點值方案部分，政府將持續朝更高點值努力，並透過落實分級醫療及覈實審查健保支出等配套機制，逐步達到穩定醫療服務點值目標。

至於公糧收購方案，行政院指出，經農業部與產業溝通後，提出「1集、2轉、3加3」策略，預估推行3年後，產地乾穀市場價格預計每公斤可提升3元以上，而所需經費新台幣16.5億元，也已納編預算案，其相較提高公糧收購價5元，更能達到真正提升整體稻農收益、調整稻米產業結構、農業永續發展，以及確保糧食安全自主的目標。