快訊

「統一發票兌獎」App太便民！他隔空擷取他人中獎發票爽領9千

2024美選創下超多首例！陸戰隊副總統第一人 首位跨性別議員

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

吳思瑤偕越南新二代助理現身 籲藍白勿再擋總預算

中央社／ 台北7日電

民進黨立委吳思瑤日前在總質詢時使用越南語、客語、鄒族語，遭民眾黨立委麥玉珍質疑「不要找Google翻譯當助理」。吳思瑤今天偕越南新二代助理現身表示，民進黨政府最支持青年、原住民、客家人及新住民藍白莫再犧牲青年及各族群權益。

民進黨發言人韓瑩、立委羅美玲、伍麗華、吳思瑤及青年代表今天召開「全民福祉進步要緊，投資多元族群不能停 藍白勿再擋總預算」記者會。他們說，總預算卡關，不僅各縣市新興計畫受到影響，青年及各族群相關支持計畫也無法推行。

吳思瑤批評，藍白一手擋預算一手搶預算，已經第6次擋下高達新台幣3兆元的總預算案，財劃法卻用不到3分鐘的時間掏空國庫6612億元，這6612億元被空白授權，丟到地方不用提預算執行計劃。

吳思瑤說，如果財劃法修正案被強行表決通過，中央政府擴大照顧全民的可支配預算剩下1157億元，她感到非常遺憾。

吳思瑤並再次用越南語、鄒族語，呼籲儘速審查通過總預算。她說，能學習使用各族群語言在議事殿堂表達對總預算的關心，是再好不過的事情，沒想到被在野黨扭曲失焦。

吳思瑤也說，因應朝野協商結果，行政院長卓榮泰再次釋出善意，今天下午邀請執政黨跟在野黨黨團黨鞭至行政院商議，呼籲藍白說話算話，而不是一再言而無信，不要永遠滿腦子惡意，卻要執政黨持續拿出善意、釋出誠意。

在吳思瑤辦公室實習的越南新二代蕭正傑表示，「我不是google假助理」，呼籲立法院儘速審議總預算，讓國家運作能回歸正軌，不分朝野確保政府持續推動多元語言。

伍麗華表示，立委高金素梅以禁伐補償擋了總預算近2個月，但是禁伐補償是假議題，合法且一定會發放，希望藍白懸崖勒馬，馬上審查總預算。羅美玲則說，呼籲麥玉珍不要繼續配合藍白政治操作，阻擋總預算案，就是阻擋新住民及新住民二代的權益。

在立委洪申翰辦公室實習的印尼新二代鄭蔚茵說，若總預算過關，大專院校住宿補貼計畫就能順利執行，可以減輕許多學生負擔。

在羅美玲辦公室實習的緬甸新二代鄧家琳則表示，新住民及其子女築夢計畫專案幫助無數新住民在台灣勇敢追夢，呼籲盡速讓總預算排審，讓政府政策計畫持續運作。

吳思瑤 新住民 藍白

延伸閱讀

民進黨：藍白勿再一手擋預算 一手搶預算

朝野肢體衝突中 財劃法修法草案送出委員會

吳秉叡爆氣摔麥克風 王鴻薇：請關心倒楣的吳思瑤

遭麥克風誤砸不要羅智強關心 吳思瑤：政治癡漢不要關心我

相關新聞

「玉珍斷牙」怎麼掉的？ 徐巧芯提事證、醫揭盛行率

立法院因財劃法6日爆發衝突，財政委員會召委陳玉珍自爆衝突過程中，左上側門牙斷裂，隨後卻被指出，該顆牙齒早在5日就掉了，批...

陳佩琪二度作證釐清金流 檢訊問3.5小時請回

台北地檢署密集追查京華城案政治獻金及行收賄款項，陳佩琪以ＡＴＭ存款60次金額達619萬元，又被查出保險箱有百萬現金，今遭二度約談到案，檢方訊後約3.5小時，維持證人身分請回，現場卻一反常態，陳沒走大門，反而坐車從車道離開，期間以衣物遮窗躲避媒體追問。

陸委會：劉德華無政協官方資料 貶低台灣地位會要求離境

天王劉德華來台開演唱會，遭民進黨立委王定宇批為媚共藝人，引發議論。陸委會副主委梁文傑今天表示，政府對「傷害台灣的言論」這...

卓揆邀會商總預算 民眾黨團：盼善意不是一再跳針又重複

明年度中央政府總預算案六度卡關，行政院長卓榮泰今天邀集立法院朝野黨團幹部會面。民眾黨立委張啓楷表示，解鈴還須繫鈴人，希望...

柯文哲成立台灣新故鄉智庫協會 秘書長蘇進強遭約談作證

檢廉追查京華城案，今除約談陳佩琪，也約談與柯文哲相關的前台聯黨主席、台灣新故鄉智庫協會秘書長蘇進強，今下午蘇以證人身分到...

民眾黨的代理黨主席戰 先看黨代表改選怎牽動勢力版圖

民眾黨主席柯文哲遭裁定延押至明年1月5日，將超過原定3個月請假期限，黨內人心浮動。民眾黨台中市黨部主委、中央委員江和樹開第一槍表態，盼立院黨團總召黃國昌出任代理黨主席，台中市府顧問蔡壁如也出聲應和。據悉多數民眾黨人仍希望柯文哲繼續當主席，但為安撫黨內「無主」焦慮心情，又矛盾地希望黃國昌出面代理。隨著民眾黨正進行第三屆黨員代表改選，牽動黨內勢力版圖重整，各派系都轉趨低調，靜待改選結果出爐。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。