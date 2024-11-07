吳思瑤偕越南新二代助理現身 籲藍白勿再擋總預算

民進黨立委吳思瑤日前在總質詢時使用越南語、客語、鄒族語，遭民眾黨立委麥玉珍質疑「不要找Google翻譯當助理」。吳思瑤今天偕越南新二代助理現身表示，民進黨政府最支持青年、原住民、客家人及新住民，藍白莫再犧牲青年及各族群權益。

民進黨發言人韓瑩、立委羅美玲、伍麗華、吳思瑤及青年代表今天召開「全民福祉進步要緊，投資多元族群不能停 藍白勿再擋總預算」記者會。他們說，總預算卡關，不僅各縣市新興計畫受到影響，青年及各族群相關支持計畫也無法推行。

吳思瑤批評，藍白一手擋預算一手搶預算，已經第6次擋下高達新台幣3兆元的總預算案，財劃法卻用不到3分鐘的時間掏空國庫6612億元，這6612億元被空白授權，丟到地方不用提預算執行計劃。

吳思瑤說，如果財劃法修正案被強行表決通過，中央政府擴大照顧全民的可支配預算剩下1157億元，她感到非常遺憾。

吳思瑤並再次用越南語、鄒族語，呼籲儘速審查通過總預算。她說，能學習使用各族群語言在議事殿堂表達對總預算的關心，是再好不過的事情，沒想到被在野黨扭曲失焦。

吳思瑤也說，因應朝野協商結果，行政院長卓榮泰再次釋出善意，今天下午邀請執政黨跟在野黨黨團黨鞭至行政院商議，呼籲藍白說話算話，而不是一再言而無信，不要永遠滿腦子惡意，卻要執政黨持續拿出善意、釋出誠意。

在吳思瑤辦公室實習的越南新二代蕭正傑表示，「我不是google假助理」，呼籲立法院儘速審議總預算，讓國家運作能回歸正軌，不分朝野確保政府持續推動多元語言。

伍麗華表示，立委高金素梅以禁伐補償擋了總預算近2個月，但是禁伐補償是假議題，合法且一定會發放，希望藍白懸崖勒馬，馬上審查總預算。羅美玲則說，呼籲麥玉珍不要繼續配合藍白政治操作，阻擋總預算案，就是阻擋新住民及新住民二代的權益。

在立委洪申翰辦公室實習的印尼新二代鄭蔚茵說，若總預算過關，大專院校住宿補貼計畫就能順利執行，可以減輕許多學生負擔。

在羅美玲辦公室實習的緬甸新二代鄧家琳則表示，新住民及其子女築夢計畫專案幫助無數新住民在台灣勇敢追夢，呼籲盡速讓總預算排審，讓政府政策計畫持續運作。