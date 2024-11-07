京華城20%爭議容獎要收回？北市府1周內設調查小組

京華城案840%高容積率爭議，目前進入司法程序，台北市都市發展局長簡瑟芳今指出，將視起訴書內容及犯罪事實，於府內組成調查小組行政調查，她承諾11月14日前呈報府級成立行政調查小組，成員包含都發局、建管處、法務局、政風處及律師顧問等單位。

北市議會工務委員會今安排都發局專案報告「監察院糾正京華城20%自創容獎重大違失之具體改善策略」，都發局長簡瑟芳指出，市府2021年11月1日公告實施都市計畫案，法定容積率560%、容積獎勵20%、容積移轉30%，允建容積率合計840%。

簡瑟芳說，為確保鼎越公司履行該都市計畫案規定，規範鼎越公司應於領得使照前繳納保證金，包含韌性城市貢獻獎勵的鑽石級綠建築標章、智慧城市貢獻獎勵的鑽石級智慧建築標章、宜居城市貢獻獎勵的耐震標章，3項容積獎勵保證金共87億8848萬3200元，領得使照後2年內取得標章則無息退還保證金。

她指出，監察院今年1月29日針對創設容積獎勵提出3點糾正意見，一是未依職權審究細計案如何符合都計法第24條所定「配合當地分區發展計畫」的要件，仍同意受理該容積獎勵修訂。

二是該計畫範圍除循北市土管自治條例申請容積獎勵，均應受該條例第25條所定「第三種商業區」容積率不得超過560％限制，該案容獎欠缺法令依據且應已逾越（牴觸）上位法規容積率上限規定。三是未確實評估貢獻（負擔）程度與所獲容積獎勵兩者間對價性。

簡瑟芳說，針對監察院提出糾正意見、北市議會專案小組的結論與建議，北市府提出5項策進作為。一是未來市府受理依都市計畫法第24條規定自行擬定或變更細部計畫的案件，將要求申請單位針對該法所定「配合當地分區發展計畫」要件，應有更明確具體對應章節或說明。

二是針對私人申請的都市計畫案，都發局將訂定明確評估送審的流程標準，需經都發局及相關單位確認適法性等，必要時召開會議討論。三是市府已於今年3月13日函頒「台北市都市計畫案件審議事項處理原則」，爾後不予受理依都市計畫法第24條自行擬定或變更細部計畫涉及新增容積獎勵項目的案件。

四是將依內政部今年5月14日函釋辦理，包含細部計畫避免創設各種名目的獎勵規定。五是將依內政部今年8月19日函釋，北市府未來不再就非審議案件的私人申請個案予以建議或指導。

至於研議收回京華城細部計畫20%自創容積獎勵，簡瑟芳說，市府將視起訴書內容及犯罪事實，由府內組成調查小組行政調查，經市府調查小組作成意見。若確認違法則撤銷都市計畫公告後，勒令停工，後續變更都市設計、建造後，才可繼續施工；若無法確認都市計畫違法，待判決結果再研處。另，市府再邀集鼎越協商提前繳納保證金。