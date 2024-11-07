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陸委會：劉德華無政協官方資料 貶低台灣地位會要求離境

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
天王劉德華日前在小巨蛋開唱，每場3小時演出毫無冷場。圖／聯合報系資料照片
天王劉德華日前在小巨蛋開唱，每場3小時演出毫無冷場。圖／聯合報系資料照片

天王劉德華來台開演唱會，遭民進黨立委王定宇批為媚共藝人，引發議論。陸委會副主委梁文傑今天表示，政府對「傷害台灣的言論」這條線劃「不可以貶低台灣作為一個國家的地位」。至於政協身份，在中國黨政軍因為是比較邊緣位置，不會以此作為審查。

劉德華因中國電影家協會副主席身分出席各式場合，日前遭指為中共政協委員，已被闢謠澄清。陸委會指劉德華並無傷害台灣的言論，才依既定程序同意演出。

梁文傑今赴立法院外交及國防委員會備詢，民進黨立委沈伯洋質詢時詢問，「有沒有傷害台灣的言論」的紅線有點抽象，未來這個紅線劃在哪裡，有無精確解釋？

梁文傑表示，傷害台灣的言論解釋是「不可以貶低台灣作為一個國家的地位」，這是我方最基本的要求。陸委會對劉德華的立場一貫，很多人說他是政協，但經查，他沒有政協的官方資料。

梁文傑說，劉德華查無政協官方資料，且政協在中國的黨政體制裡面是比較邊緣的位置。陸委會在審查時不會以「有沒有當政協」作為標準。如果把線劃在「政協」，可能很多中國官方人士、黨政軍人士都沒辦法來。

梁文傑說，陸籍人士要來可以，但如果有發生「貶低台灣地位」的情況，陸委會要求離境，就像前陣子發生西門町搶旗子情事，陸委會立刻請他離境。其他官方人士來，可能還有別的特殊考慮，就個案處理。

梁文傑 民進黨 陸委會

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