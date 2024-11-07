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民進黨團：別讓財劃法討論 失焦在荒謬政治鬧劇中

中央社／ 台北7日電

藍綠兩黨為財劃法昨天在立法院上演肢體衝突，國民黨籍召委陳玉珍宣稱牙齒被民進黨立委打斷，遭網友抓包。民進黨立法院黨團說，不要把嚴肅的財劃法討論，失焦在荒謬的政治鬧劇。

對於陳玉珍的斷牙風波，徐巧芯上午秀出照片，表示賴惠員昨天確實壓住陳玉珍的口部，陳玉珍4日鬆脫的牙齒，本來5日下午去稍微補了，昨天又被扯掉。她質疑，民進黨如果沒有暴力對待，不會造成牙齒再次脫落，是再次傷害陳玉珍，才導致牙齒二次斷裂，都是民進黨使出暴力。

民進黨團上午在立法院舉行輿情回應記者會，黨團書記長蔡易餘表示，徐巧芯只會蹭聲量，徐知道陳玉珍說謊卻還做這樣的指控，徐巧芯就是聲量動物。早有證據顯示，陳玉珍在4日牙齒就掉了，講話會「漏風」，怎麼會有6日牙齒被打斷，難不成那一顆牙齒是乳牙，過2天就長出來。

民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨版財劃法嚴重傷害國家財政，國民黨團害怕財劃法被討論，用斷牙轉移焦點，民進黨團不樂見理應嚴肅討論的財劃法，失焦在這種荒謬的政治鬧劇中，未來將啟動財劃法的論述，向國人訴求，為什麼不能支持「為修而修、為快而快」的修惡財劃法。

遭指控說謊的陳玉珍，在上午受訪時指出，歷經4日的衝突後，導致她牙齒做的「牙套」出現鬆脫，為主持6日財劃法的逐條審查，她在5日自己把假牙硬裝回去，但6日又再度遇到撞擊，導致已無法裝回去。

對於是否是因賴惠員用手強壓嘴巴才導致牙齒再度脫落，陳玉珍表示，她不能指責任何人，她個人覺得在議場衝突，大家都有各自的立場，中間一定會有碰撞。而她也算身經百戰，也覺得沒什麼，重點不是在立委的肢體受傷，而是法令是否應該推動。

牙齒 財劃法 陳玉珍

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