林佳龍：美對台支持將延續 對岸恐加大「灰帶」攻勢

美國共和黨總統候選人川普再度重返白宮，對於未來美中台三方關係也備受關注，外交部長林佳龍7日表示，台美關係以《台灣關係法》及「六項保證」為基礎，長期以來獲得美國跨黨派及跨政府的大力支持。相信在美國新任川普政府上任後 ， 美國對台灣的支持也將延續。至於在兩岸，中國政府目前以處理內政難題為優先，針對中方可能加大「灰帶」攻勢，我政府當做好因應準備。

林佳龍今日赴立法院就「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」專題報告，林佳龍指出， 我國除將持續與美現任政府穩健推進雙方合作， 也期待與川普政府繼續深化台美關係 。尤其川普首次執政時，包括開啟對台軍售常態化、創建「經濟繁榮夥伴對話」 （Economic Prosperity Partnership Dialogue, EPPD）等對話機制、高層訪台、宣布放寬台美交往限制等造就台美關係顯著正面進展，我方當審慎努力推動川普新政府延續首次執政對台政策的正面立場，持續強化台美關係。

林佳龍提到，川普首任總統時成立的台美 EPPD，於上（10）月舉行第五屆會議， 雙方也在會前完成 EPPD 合作備忘錄續約 5 年 ，強化台美經濟對話機制 。 此外，台美在區域民主治理、教育、海巡、公共衛生、國際發展援助、糧食安全等多項領域也都已建立合作機制 ， 雙方當在此基礎上持續深化；美國跨黨派、跨政府多次重申恪守《台灣關係法》及「六項保證」對台承諾。除延續對台軍售常態化， 美國政府及國會也積極以各種政策工具助我強化嚇阻，在台美共同努力下，台海和平與穩定的重要性更已成為國際共識，形成對中國的重要嚇阻。

至於在美中關係上，林佳龍說，美方將中國定位為最重要的地緣政治挑戰，雙方在軍事、經濟、科技等各領域的戰略競爭關係益發白熱化，美國行政部門及國會跨黨派已形成抗中氣氛 ， 並提出許多抗中的政策工具及建議。尤其中共近來持續擴大滲透及軍事擴張的野心，並企圖改變以規則為基礎的國際秩序，嚴重破壞區域和平穩定，當非美國等民主夥伴所樂見，美中之間已形成結構性競爭格局，預期美國大選後，雙方競爭關係仍將持續，但為避免衝突升高，預期將續試圖透過溝通管控風險。

林佳龍強調，台美做為關鍵的安全和經濟夥伴，將持續強化台灣自我防衛能力及深化台美安全合作，並推動互惠互利的經貿關係。

在兩岸關係未來變化上，林佳龍提到，中國政府目前以處理內政難題為優先，包括經濟低迷、房市崩盤、通縮壓頂、失業高漲、財政困難等，因此現階段或將設法穩定美中關係，持續維持與美國「鬥而不破」的對立態勢，但也不排除中方刻意在選後 「交接期」於區域擴大以「灰色地帶」策略，測試美國新任總統的政策底線。除非中國內部出現重大政、經情勢變化，抑或國際情勢出現重大轉變，研判北京對台政策至少短期內仍較可能續維持「兩手策略」 ，即 2022 年中共 20 大定調之 「反獨、反外力干涉、促統、促融」對台政策基調，軟硬兩手，再視美國新政府的對中和對台政策發展，彈性調整對台戰術。

林佳龍說，針對中方可能加大「灰帶」攻勢，我方研判其相關作法不僅限於軍演，也可能伴隨網攻及認知作戰，意圖削弱台灣內部的穩定與團結。我政府當做好因應準備，外交部也將與美方等理念相近國家保持密切協調， 並與區域盟友夥伴深化安全及經濟合作， 共同強化對中嚇阻。