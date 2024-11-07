地方籲歸還精省「消失的」預算 主計總處：承接業務是中央

立法院財政委員會昨在朝野叫罵下送出「財政收支劃分法修正草案」，過去多個縣市建議，精省前中央和地方財政比例為6比4，現在地方只剩25%，盼中央歸還「消失的」15%。主計總處今天表示，承接省府業務的是中央，並稱「沒有所謂收入要還地方的問題，這問題是不存在的」。

主計總處公務預算處長許永議指出，國民黨版本要求中央釋出6612億元，一般性補助款不得減少。以明年度總預算為例，歲出編列3兆1325億，扣掉法律義務支出如人事費、勞健保、國民年金、老農津貼等，只剩1兆3181億，若要刪減6612億，比例達到50%，等於對半砍，且明年度中央編列的一般性補助款2500億元不能減少，這對中央施政造成重大影響，也不利運作。

過去精省前，中央和地方財政比例為60%比40%，現在地方只剩25%，在野疾呼中央歸還「消失的」15%。許永議解釋，精省後，中央接收省府業務、相關收入和支出，且收不抵支，不足1387億，亦有8193億的債務，「沒有所謂收入要還地方的問題，這問題是不存在的」。他也強調，是中央承接省府業務，不是地方承接省府業務。

許永議指出，若釋出6612億，地方自有財源大幅增加，很多縣市自有財源已高出支出，在此種情況下，再要求保障一般性補助款非常不合理；若地方要求拿回15%，錢也該隨同事權移轉，比如原本由省府和地方政府負擔的勞健保、老農津貼等，都要移轉給地方負擔，不能只調整歲入卻不討論事權。

財政部國庫署長陳柏誠認為，修正財劃法應該審慎討論，否則將衝擊中央財政，也會使地方財政分配更不均，引起更大紛爭，昨天財委會原訂安排中央各部會提供意見，22縣市也都很希望來表達看法，遺憾的是昨天會議沒有討論，直接將法案送出財委會，期盼未來協商時能再好好溝通協調。