不推院版財劃法 政院：各界看法歧異 應充分討論
「財政收支劃分法」修正草案昨在朝野叫罵中送出立法院財政委員會。行政院發言人李慧芝指出，各界對統籌分配稅款公平性看法歧異，應該要經充分討論，並強調在「現行制度下」，確保各項重大建設穩步推進、提升民眾生活福祉，意即目前並未考慮提出院版修法草案。
李慧芝今天主持行政院會後記者會時指出，統籌分配稅款隨著稅收成長，金額也有成長，再加上一般性補助款還有計畫行補足，從2014年到現在的增幅來到85%，2023年與2024年中央都釋出8000億元，大幅改善地方財政狀況。
李慧芝說，明年度包括統籌分配款、一般性補助、計畫性補助，分配給地方的金額來到1兆151億。她說，中央跟地方的權責應該劃分，否則將變成中央沒錢，卻要承擔許多事權。
李慧芝強調，針對統籌分配稅款公平性，各界看法差異很大，政院認為要經過充分討論，盼在現行制度下，確保各項重大建設穩步推進、提升民眾生活福祉，希望大家理性溝通、慎重討論，確保國家重要政策跟地方建設持續推動。
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