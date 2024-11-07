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立陶宛台灣駐處更名疑慮 林佳龍：台立中關係非零和

中央社／ 台北7日電

立委關切，立陶宛台灣代表處再陷更名疑慮。外交部長林佳龍今天表示，代表處名稱是雙方政府的共識與決定，將努力維護；「立台中三邊關係並非零和」，立中關係跟立台關係可以同步發展。

立陶宛反對派社會民主黨在10月27日在國會選舉勝出，立陶宛國家廣播電視台（LRT）10月31日報導，該黨總理候選人帕魯克斯（Gintautas Paluckas）受訪指出，立陶宛准許開設台灣代表處是「外交錯誤」。

外交部長林佳龍、陸委會副主委梁文傑上午列席外交及國防委員會，報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

國民黨立委黃仁關切，台立關係第一個警訊在5月，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）當時提及，要把以台灣名義設立的代表處改名為台北，時任外交部長吳釗燮說，名稱不會改變，短短半年又出現更名疑慮。

林佳龍答詢表示，立陶宛台灣代表處是雙方政府當成達成的共識跟決定，當然會努力維護，任何變更都需要雙方程序。

林佳龍強調，立陶宛新政府欲與中國關係正常化，爭取互設大使館，這與跟立陶宛與台灣發展關係，並不矛盾也不須受制於中國；立陶宛是主權民主國家，也不是受到外部壓力就會改變。

林佳龍說，台灣與立陶宛除了理念相近，在經貿等各方面合作也很重要，「立台中三邊關係並非零和」，立陶宛開創新的模式，如果中國願意回頭與立陶宛發展關係，台灣基本上不反對，立中關係跟立台關係可以同步發展。

台灣代表處 林佳龍 立陶宛

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