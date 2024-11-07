川普扯林郁婷 林佳龍：選舉期每件事我都要回應嗎？

川普當選美國新一任總統，國民黨立委洪孟楷今天質疑，川普選前再度影射拳擊好手林郁婷涉及性別判定爭議，外交部卻未向川普陣營澄清。外交部長林佳龍答詢表示，林郁婷是貨真價實的奧運金牌選手，「選舉期間每件事我都要去回應嗎？」

林佳龍今赴立法院外交及國防委員會報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備詢。

洪孟楷質詢時指出，川普選舉期間和選前造勢，再次暗示我奧運選手資格有問題性別，外交部卻沒任何反應。林佳龍表示，奧運是全世界公認的運動競技場合，政府相信奧運的競賽規則所得到的金牌。

洪孟楷表示，即使是美國最高領導人，能用似是而分言論攻擊我們的選手嗎？外交部應主動出面表達主張。林佳龍說，川普沒有指明，雖然講的先前有些脈絡，外交部就是捍衛台灣奧運選手得到的獎牌，「就像委員現在問我，我就這樣表達。」

洪孟楷質疑「所以川普沒有直接問你，你就不用這樣回答？」林佳龍說，外交部的立場很一致、很清楚，林郁婷是貨真價實的奧運金牌選手，「選舉期間每件事我都要去回應嗎？」

洪孟楷說，外交部應嘗試向川普陣營溝通，不要再這樣影射。林佳龍說，他們如果講不對的事，我方也不能夠只有「尊重」，但對方沒有指明，就無法表示態度。委員問他，他還是一樣的立場，相信奧運，並捍衛我們的金牌。