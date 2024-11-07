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藍青年團訪新加坡 朱立倫：國民黨年輕化重要的一步

中央社／ 台北7日電

國民黨青年團赴新加坡訪問，國民黨主席朱立倫今天說，非常謝謝新加坡人民行動黨安排許多重要參訪，讓年輕學子有機會學習、相互交流；跟先進民主國家政黨交流，是國民黨走向年輕化、走向國際化非常重要的一步。

國民黨青年團昨天前往新加坡，展開一系列「金融科技」、「人工智慧」、「政黨外交」、「學術交流」與「城市治理」為主軸的參訪行程。

朱立倫今天透過臉書表示，強化青年交流是國民黨非常重要的工作，為了培養優秀的年輕世代，國民黨這次派出年輕的青年團、年輕幹部出發到新加坡，展開5天參訪計畫，與新加坡人民行動黨交流。非常謝謝新加坡人民行動黨安排許多重要參訪，讓年輕學子有機會學習、相互交流。

朱立倫指出，訪團內的20位年輕人，相信將來都會成為國民黨新世代的骨幹。今年這樣做，明年也要繼續這樣做，跟先進民主國家政黨交流，是國民黨走向年輕化、走向國際化非常重要的一步，也祝福新加坡訪問團能夠順利圓滿。

朱立倫說，歡迎所有國際或是大陸學生、年輕人到台灣參訪，過去國民黨接待很多國家的學生到訪；馬英九基金會要邀請大陸學生、年輕人到台灣訪問，希望也能與國民黨青年團及所有年輕幹部交流，不論是深化兩岸關係，或是對於國際青年交流都有正面幫助。

國民黨 新加坡 青年

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