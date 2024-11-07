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蘇巧慧代表綠營選新北市長？蘇貞昌出席拜廟行程未回應

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院前院長蘇貞昌今出席中和力行福德宮安座典禮。記者江婉儀／攝影
行政院前院長蘇貞昌今出席中和力行福德宮安座典禮。記者江婉儀／攝影

新北市將是2026年選戰兵家必爭之地，立委蘇巧慧日前也曾表態「很努力朝這方向」，也是民進黨可能人選之一。行政院前院長蘇貞昌今被問此問題無回應，新北市副市長劉和然說，有更多人想投入服務，對新北都是鼓勵。

力行福德宮今日舉辦安座大典及祈安清醮活動，安排蘇巧慧10點出席，劉和然11點，蘇巧慧今原訂要在國會開會，無法出席活動，改由父親蘇貞昌代表出席活動。周日3日蘇巧慧、新北市長侯友宜同台出席新北中和土地公文化祭開幕式暨甲辰科護國佑台五朝祈安清醮，也引發討論。

蘇貞昌先參香祈福，跟著廟方人員將神尊請到力行福德宮內後，與廟方到2樓晤談約10分鐘後下樓，與現場民眾拍照一下就離開。

記者詢問今天來參拜原因，及蘇巧慧可能是2026民進黨新北市長代表出征人選之一，蘇貞昌對此沒回應，身旁隨扈則說謝謝，護送蘇貞昌跨步上車離開。

劉和然今天前來參拜，與廟方晤談5分鐘後，就下來發放福袋給排隊的民眾，也有不少民眾要跟劉和然拍照，劉也來者不拒，親切與民眾摟肩合照。

針對2026選舉問題，劉和然表示，離選舉還有很長一段時間，新北市幅員遼闊，從這次颱風過後可以看出，經營一個城市非常不容易，中央地方都要配合，市府跟議會也是，立委來自中央能爭取預算支持地方都樂觀其成，2年後新北的未來，有更多人想投入服務，對新北都是鼓勵，也代表新北值得大家投資。

新北市副市長劉和然今出席中和力行福德宮祈安清醮活動。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然今出席中和力行福德宮祈安清醮活動。記者江婉儀／攝影
行政院前院長蘇貞昌今出席中和力行福德宮安座典禮。記者江婉儀／攝影
行政院前院長蘇貞昌今出席中和力行福德宮安座典禮。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然今出席中和力行福德宮祈安清醮活動。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然今出席中和力行福德宮祈安清醮活動。記者江婉儀／攝影

蘇巧慧 蘇貞昌

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