川普重回白宮 李彥秀：帶給世界灰犀牛衝擊 台灣難倖免

美國共和黨總統候選人川普勝選2024美國總統大選，國民黨立委李彥秀今日表示，川普帶給世界「灰犀牛」衝擊，台灣難置身事外。民進黨對於川普多次談話事前毫無掌握，事後完全沒有回應，未來建立溝通與對話管道，守護國家利益，不能等閒視之。

川普成功擊敗民主黨總統候選人賀錦麗，明年1月20日將就職美國第47屆總統。川普於競選期間，多次發表針對台灣的言論，如台灣搶走美國晶片業、交保護費說、台灣國防預算應佔GDP的10%等，令台灣各界評估川普重回白宮，對台可能造成何種影響。

李彥秀說，川普以完全執政之姿重返白宮，帶給全世界灰犀牛衝擊的效應，恐怕台灣也難以置身事外。「讓美國再次偉大」以及「美國利益優先」，川普延續上一屆的施政主軸，帶領美國重返「孤立主義」，重創國際多邊主義架構，台灣在外交與國際空間的戰術作為上，可能要重新調整與思考。

李彥秀認為，在美中台三邊關係上，恐怕將陷入「銳利三角」的緊張局面，台灣角色將更為尷尬，台灣會成為民主的資產？還是談判的籌碼？執政的民進黨必須更負責任的處理。川普也有強烈的商人性格，川普的關稅大戰不僅是針對中國大陸，也是箭指「搶走美國生意」的台灣，這是川普實現競選承諾最快速簡單的方式，可以迫使台灣高科技廠商進一步前往美國本土投資，創造就業機會。

李彥秀提到，競選期間，川普要求台灣未來將國防預算調高至GDP的10%，換算成新台幣高達2兆6410億元，川普開出的「天價」軍費帳單，當然是「喊價」的過程，收取高昂的保護費。但危機也是轉機，可交易的川普或可讓台灣取得更先進的武器。

李彥秀表示，競選期間，民進黨對於川普多次談話事前毫無掌握，事後也完全沒有回應。外交部政務次長吳志中所謂的「非常擔心」，恐怕是說出民進黨的內心話，未來建立溝通與對話管道，守護國家利益，民進黨恐怕不能等閒視之。