影／網售電子煙進校門誰管？立委批政府部門「踢皮球」

立法院教育及文化委員會邀請教育部長鄭英耀、衛生福利部、法務部、數位發展部、內政部警政署、財政部關務署列席就「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」進行專題報告。

立委柯志恩第二棒質詢，她針對網路銷售電子煙歸誰管，詢問現場備詢官員，教育部長鄭英耀表示，發現後送法務部，法務部卻回應電子煙是由衛福部，兩個單位互踢皮球，最後衛福部備詢官員國健署副署長賈淑麗只好表示，「電子煙確實是我管的」，但同時也強調「需跨部會合作」。

立院教育及文化委員會針對校園電子煙入侵一事安排專題報告，並邀請教育部部長鄭英耀、衛生福利部、法務部、數位發展部、內政部警政署、財政部關務署列席備詢。一早質詢開始，國民黨立委火力全開，，質疑衛福部所提到的稽查與科技執法，成效不彰；對此教育部長鄭英耀回應稱，「希望校園不管霸凌和菸害防制，一定要從社區包括警政」做起，且源頭問題嚴重「第一線教師力有未逮」，鄭英耀強調已經阻斷所有不當訊息。

然而電子煙在網上銷售渠道廣泛，柯志恩問「網路電子煙到底歸誰管」，鄭英耀表示，有發現就會送法務部處理，法務部列席官員檢察司長鄭永發回應電子煙是由衛福部管理，最後衛福部備詢官員國健署副署長賈淑麗表示，「電子煙確實是我管的」，但同時也強調「需跨部會合作」。