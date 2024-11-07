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影／網售電子煙進校門誰管？立委批政府部門「踢皮球」

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
教育部長鄭英耀（中）、衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗（左）及法務部、數位發展部、內政部警政署相關人員，針對「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」上午赴立法院教育及文化委員會進行專題報告並備詢。記者林俊良／攝影
教育部長鄭英耀（中）、衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗（左）及法務部、數位發展部、內政部警政署相關人員，針對「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」上午赴立法院教育及文化委員會進行專題報告並備詢。記者林俊良／攝影

立法院教育及文化委員會邀請教育部長鄭英耀、衛生福利部、法務部、數位發展部、內政部警政署、財政部關務署列席就「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」進行專題報告。

立委柯志恩第二棒質詢，她針對網路銷售電子煙歸誰管，詢問現場備詢官員，教育部長鄭英耀表示，發現後送法務部，法務部卻回應電子煙是由衛福部，兩個單位互踢皮球，最後衛福部備詢官員國健署副署長賈淑麗只好表示，「電子煙確實是我管的」，但同時也強調「需跨部會合作」。

立院教育及文化委員會針對校園電子煙入侵一事安排專題報告，並邀請教育部部長鄭英耀、衛生福利部、法務部、數位發展部、內政部警政署、財政部關務署列席備詢。一早質詢開始，國民黨立委火力全開，，質疑衛福部所提到的稽查與科技執法，成效不彰；對此教育部長鄭英耀回應稱，「希望校園不管霸凌和菸害防制，一定要從社區包括警政」做起，且源頭問題嚴重「第一線教師力有未逮」，鄭英耀強調已經阻斷所有不當訊息。

然而電子煙在網上銷售渠道廣泛，柯志恩問「網路電子煙到底歸誰管」，鄭英耀表示，有發現就會送法務部處理，法務部列席官員檢察司長鄭永發回應電子煙是由衛福部管理，最後衛福部備詢官員國健署副署長賈淑麗表示，「電子煙確實是我管的」，但同時也強調「需跨部會合作」。

※ 提醒您：吸菸有礙健康

教育部長鄭英耀（前左）、衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗（右）及法務部、數位發展部、內政部警政署相關人員，針對「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」上午赴立法院教育及文化委員會進行專題報告並備詢。記者林俊良／攝影
教育部長鄭英耀（前左）、衛生福利部國民健康署副署長賈淑麗（右）及法務部、數位發展部、內政部警政署相關人員，針對「電子煙入侵校園危害青少年防制檢討」上午赴立法院教育及文化委員會進行專題報告並備詢。記者林俊良／攝影

法務部 鄭英耀 電子煙

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