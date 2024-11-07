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APEC領袖代表 林信義：展現台灣是可信賴成員

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
APEC領袖代表林信義。記者許正宏／攝影
APEC領袖代表林信義。記者許正宏／攝影

APEC經濟領袖會議本月15日在秘魯利馬登場，賴清德總統今天指示代表團傳達三項主張。領袖代表林信義表示，團隊將向所有會員體提出台灣經濟賦權經驗，以及利用農業科技、淨零轉型等公私合作作為，展現台灣作為國際社會中良善、可以信賴、負責任的成員，為台灣爭取更多國際友人的支持。

總統府上午舉辦2024亞太經濟合作經濟領袖會議代表團行前記者會，賴總統指示代表團傳達三項主張，包括台灣積極貢獻國際社會；支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序；願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。

林信義致詞時表示，對於總統交付的任務與叮嚀，他和代表團成員將全力以赴，不負國人期待。他指出，國際經濟情勢瞬息萬變，加上地緣政治推波助瀾，台灣在國際經濟舞台的角色及分量，充滿機會也有許多挑戰，他對於接下這個任務，感到責任重大。

林信義表示，他接受擔任領袖代表後，在有限且緊湊的時間內，聽取了政府各單位的簡報，並詳細閱讀會議資料，各行政機關在國安會的統籌之下合作無間、無縫接軌，給他很大的信心與安心。

林信義表示，台灣長期參與APEC，多年來配合APEC主提推動許多成效良好，尤其近年政府部門與企業代表提出倡議的「數位健康」成果，讓APEC各經濟體了解台灣在公共衛生及數位的傲人實力，以及對APEC具體投入的貢獻。

今年APEC主題為「賦權、包容、成長」，林信義表示，團隊會向所有會員體提出，台灣在提升中小企業、婦女、原住民、經濟弱勢族群的經濟賦權經驗，透過農業科技減少糧食損失與浪費，以及淨零轉型的作為，讓每個經濟體了解到公私部門合作，利用台灣優勢的數位科技，如何貢獻APEC，促進亞太地區發展出更公平、具有包容性與永續性的經濟成長，為區域經濟發展增添正面動能。

最後他也說，他也會利用機會透過雙邊交流，與個會員體領袖代表表達，台灣願意秉持與國際社會成員互助、互惠、互補的意念與精神，為亞太地區和平穩定發展作出貢獻。展現出台灣作為國際社會中，是一個良善、可以信賴、負責任的成員，為台灣爭取更多國際友人的支持。

林信義說，剛才賴總統回想他2005年出席南韓釜山APEC會議，已經是19年前的事了，他回顧2001年參與WTO入會申請及兩次APEC多邊會議，記憶猶新，他也向總統報告，「對於總統交付的任務，代表團一定會全力以赴，完成使命，請總統放心。」

APEC 林信義 經濟發展

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