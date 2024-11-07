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京華城案陳佩琪二度被約談 張益贍質疑：黃珊珊咧？

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
柯文哲妻子陳佩琪(右)。圖／聯合報系資料照片
柯文哲妻子陳佩琪(右)。圖／聯合報系資料照片

民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，檢廉持續追查案情，柯文哲妻子陳佩琪今天二度以證人身分被廉政署約談。民眾黨前中央委員張益贍在臉書表示，柯文哲昔日心腹蔡壁如、陳佩琪接連被約談，他想要問，時任台北市政府副市長的黃珊珊咧？

柯文哲涉京華城弊案，陳佩琪在8月30日首度以證人身分被約談，北檢複訊後請回。陳佩琪、黃珊珊昨天下午前往慶啟人主持的「拉斐爾」國際法律事務所登門求訪，今天二度以證人身分被約談，協助釐清京華城案，外界聯想是否事前已知會被約談，提前請教律師看法。

「昨日柯文哲，今日任何人！」柯文哲前幕僚、名嘴吳靜怡表示，陳佩琪今日二度被約談，民眾黨的口號，從火烤黨主席至今，針對自己人，沒有一個失準。比烏鴉，更烏鴉。

柯文哲 民眾黨 陳佩琪

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