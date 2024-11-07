國土計畫法何時上路？ 地方政府意見仍多

將於明年上路的《國土計畫法》，台中、南投、新北與苗栗等縣市仍多有疑慮，盼暫緩上路！在審查《國土計畫法》時，南投縣代表指出，縣內多山坡地，盼能檢討國土保育與農業用地變更；新北市則希望相關子法儘速定案，台中市強調，農業發展地區應全面盤點，非都市土地開發許可案轉軌管制應該明確，且要有彈性。

政府保證農地使用

立法院內政委員會7日審查《國土計畫法》草案，現場包括內政部、農業部、原民會等部會，還有各地官員前來參加與表達意見。由於《國土計畫法》將於明年上路，但因為各縣市國土分區功能圖尚未交齊，還有對於農業發展用地劃設有疑慮，內政部雖希望如期上路，但藍綠都有立委，還有地方政府則希望展延實施。

對此，內政部長劉世芳表示，農業發展地區是提供農業生產與產銷設施、價值發展鏈所需設施使用，並發現制農地使用，內政部已經在《國土計畫土地使用管制規則》已明定農業產、製、儲、銷、休閒農業與農舍等設施，未來均得於農業發展地區使用，無須辦理土地變更。

農業部長陳駿季也說，《國土計畫法》中的農業發展地區，不會增加農業使用管制與犧牲農民權益，農業設施容許規定之興建總面積與興建高度還是維持，沒有限縮的問題。

非都市區開發缺乏規定

但南投縣地政處副處長張惠瓊表示，南投境內山坡地面積約39萬公頃、占全縣面積約95%，盼重新檢討國土保育區域與農業發展區第3類劃設原則與補貼前，先暫緩實施國土功能分區管制。新北市城鄉發展局主秘謝登武則說，新北的《國土計畫法》有1300多件陳情案，盼能儘速確定非都市區開發許可的轉軌機制，還有若已申請開發案件該如何處理。

「目前的《國土計畫法》缺乏變更與開發原則！」高雄都發局副總工程司薛淵仁表示，雖然高雄的分區圖已經報內政部，但認為其中還有很多可以調整的地方，包括農業發展用地變更，地方政府農地變建地等事項，希望能比照《都市計畫法》第27條，通盤檢討地方取得公共設施用地機制。

無獎勵檢舉機制配套

台中市都發局局長李正偉則指出，《國土計畫法》尚未完備，會讓權責分工無法明確，且地方自治法令無法配合，且農1轉農2標準限定恐影響農地爭議，非都市土地開發需要更有彈性。另外，中央並未制定完整的獎勵檢舉機制配套與法規，因此盼《國土計畫法》延後上路。民進黨立委王美惠直言，《國土計畫法》子法制定緩慢，農民無所適從當然不滿。

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