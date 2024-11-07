今溝通總預算 牛煦庭：政院拿出誠意 付委樂觀

明年度中央政府總預算案目前仍未付委，行政院長卓榮泰今日下午邀集朝野黨團，溝通如何解總預算案僵局。國民黨立委牛煦庭表示，卓榮泰釋出一定善意，相信行政院提出方案務實可行，大家稍退一步，總預算付委則可樂觀以待。

卓榮泰1日、5日赴立法院，就總預算案進行說明。不過，總預算案再被擋下。據5日黨團協商結論，為立法、行政兩院和諧互動，針對原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，於今日前，由卓榮泰邀請朝野黨團會面，表示處理上開預算解決方案及誠意。

牛煦庭表示，他是樂觀其成，總預算部分，解鈴還須繫鈴人，總預算案遲遲無法付委，就是原民禁伐補償金、公糧收購等，該編的預算未編，在野黨不能提議增加預算，不能等到付委之後，再來要求增加，這樣反而站不住腳。一定是在前期用整包退回的方式，要求行政院提出改善方案。

牛煦庭認為，經過1日、5日的答詢，卓榮泰釋出一定善意，也許是透過追加預算或動支第二預備金等方式，表示行政院有想法，那就不能把問題丟回立法院。相信行政院提出方案務實可行，大家稍微各退一步，相關法案被落實，預算有編足，總預算付委則可樂觀以待。