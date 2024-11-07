川普回鍋台美貿易倡議添變數？ 府：有信心更深化

將於明年上路的《國土計畫法》，台中、南投、新北與苗栗等縣市仍多有疑慮，盼暫緩上路！在審查《國土計畫法》時，南投縣代表指出，縣內多山坡地，盼能檢討國土保育與農業用地變更；新北市則希望相關子法儘速定案，台中市強調，農業發展地區應全面盤點，非都市土地開發許可案轉軌管制應該明確，且要有彈性。

2024-11-07 11:53