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川普回鍋台美貿易倡議添變數？ 府：有信心更深化

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
總統府發言人郭雅慧。記者侯俐安／攝影
總統府發言人郭雅慧。記者侯俐安／攝影

川普重返白宮，台美經貿談判走向備受關注，對於台美21世紀貿易倡議下一階段是否出現變數？總統府發言人郭雅慧表示，對於未來的規畫與雙方發展，都有信心能維持現狀，更加深化。

美國總統大選結果昨日出爐，台美21世紀貿易倡議首批協定部分，雙方程序幾近完備，有望年底生效。行政院經貿辦樂觀評估後續談判不受影響，但因川普一向反全球化，各界評估台美雙邊貿易增添變數。

對於下一階段是否展開或增添變數，國安團隊是否有相關研析。郭雅慧上午受訪表示，國安團隊都有適時向總統更新訊息及報告，除了每周例會，也有不間斷地將最新訊息讓總統知悉，這部分大家都很有信心。

郭雅慧表示，總統與國安團隊都有對外表達，在台美關係的強化與深化上，對未來是充滿信心的，也理解到對於這些情勢的完整掌握，對未來的規畫、雙方發展，都有信心能維持現狀，更加深化。

台美關係 國安 團隊

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