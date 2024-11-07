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昔酸「半分忠」黃國昌被指雙標 牛煦庭：法案有充分討論

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌過去曾批張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，對於昨日立法院財政委員會僅進行三分鐘，將財政收支劃分法全案送出委員會並交協商，不為表態而被酸雙標。國民黨立委牛煦庭今日緩頰，法案已經充足討論。記者屈彥辰／攝影
民眾黨立委黃國昌過去曾批張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，對於昨日立法院財政委員會僅進行三分鐘，將財政收支劃分法全案送出委員會並交協商，不為表態而被酸雙標。國民黨立委牛煦庭今日緩頰，法案已經充足討論。記者屈彥辰／攝影

民眾黨立委黃國昌過去曾批張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，對於昨日立法院財政委員會僅進行三分鐘，將財政收支劃分法全案送出委員會並交協商，不為表態而被酸雙標。國民黨立委牛煦庭今日緩頰，法案已經充足討論。

立法院財政委員會昨審財劃法，朝野爆衝突，但全案仍送出委員會並交協商。黃國昌昔日曾指張慶忠半分鐘將服貿送出委員會，批黑箱、程序不正義，對於昨日會議情況不做批評，遭酸雙標。

民眾黨立委黃珊珊也認為國民黨為了減少討論時間，直接就將法案送出委員會，民眾黨團表達遺憾，民進黨立委一味進行程序杯葛，行政院與執政黨應當盡速擬具版本。

對於黃國昌遭批，牛煦庭緩頰，現在是資訊爆炸時代，每個法案都有討論過程，討論過程是否足夠清楚，將證據呈現出來交給人民公評。財劃法修法在昨日的三分鐘之前，經歷六次委員會、兩次公聽會、一次考察以及一次和各地政府座談的初步審查會議等，加起來超過十次會議，會議時長接近40小時，發言人次超過200人次，到底是否經過充分討論，答案應該是肯定的。

牛煦庭強調，何況送出委員會後，還有好幾輪的政黨協商，都可以針對法案內容跟數字進行討論、調整。不是一次的會議時間很短，就代表法案沒有討論，民進黨沒必要斷章取義。至於民眾黨怎麼評斷此事，跟過去標準是否一致，這同樣是一碼歸一碼，過去討論充分與否，這次討論充分與否，是各自獨立事件，不必過度聯想跟解讀。

牛煦庭也說，黃珊珊對這個法案有不同意見，在政黨協商階段，都還有討論空間，也會納入各方意見參考，不用操之過急。現在下定論缺乏討論，這是言之過早。

針對民進黨立委鍾佳濱昨查看記者採訪證一事，牛煦庭表示，難免有些衝突推擠，對媒體還是要以安全第一。他不理解為什麼有人會拿媒體的記者證來看，甚至推擠媒體，這是非常不得宜的事情。鍾佳濱可能每次審查法案時，情緒都特別激動，但也不能把氣出在媒體身上，對此事要表達譴責。民進黨在審查財劃法修法時，舉手舉不贏，道理講不贏，就想用肢體衝突癱瘓會議，「這樣非常的對手，只好祭出非常手段，如果要持續用這樣的方式杯葛，我們絕對不會客氣。」

民眾黨 民進黨 牛煦庭

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