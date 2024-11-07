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APEC行前記者會 賴清德交付代表團三項任務

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」本月15日將在秘魯首都利馬登場，賴清德總統（左）在行前記者會提出三項期許，領袖代表林信義（右）強調將全力以赴。記者侯俐安／攝影
2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議」本月15日將在秘魯首都利馬登場，賴清德總統（左）在行前記者會提出三項期許，領袖代表林信義（右）強調將全力以赴。記者侯俐安／攝影

2024年「亞太經濟合作經濟領袖會議（APEC Economic Leaders' Meeting, AELM）」15、16日將在秘魯首都利馬登場，賴清德總統舉辦行前記者會請代表團傳達台灣積極貢獻國際社會，支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序，以及願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展等三項主張。APEC領袖代表林信義強調將全力以赴。

總統府上午舉辦代表團行前記者會，賴總統表示，林信義的經歷橫跨公私部門，在業界的經歷豐富，更先後擔任經濟部長、行政院副院長兼經建會主委等要職，不僅僅兼具實務經驗與高度專業，也持續擔任總統府資政、行政院經濟發展委員會顧問，以及台杉公司董事長，為國家貢獻長才。 

賴總統表示，林領袖代表在2000年和2001年，兩度代表我國，參加APEC雙部長年會，也曾在2005年擔任領袖代表，率團出席由韓國主辦的「APEC經濟領袖會議」，圓滿達成任務。相信以林信義的專業能力、豐富閱歷，以及參與APEC相關會議的經驗，一定能夠將台灣的聲音與觀點，精準傳達給APEC其他經濟體。 

賴總統表示，APEC是亞太地區最重要的多邊經貿合作論壇，它的宗旨就是要透過對話和協商，來帶動區域內的經濟整合、成長及發展。今年的APEC主題是，「賦權、包容、成長」，他請林信義和代表團成員，在會議上，傳達台灣的三項重要主張。 

第一，台灣積極貢獻國際社會。請林信義及APEC企業諮詢委員會代表，廣為宣傳台灣對APEC的正面貢獻，尤其要讓各經濟體，清楚了解台灣歷年來，在AI、數位醫療等領域的發展成果與貢獻。台灣也將持續做出貢獻。

第二，台灣支持更公平、更具包容性的國際貿易秩序。APEC長期關注全球自由貿易的發展，包括對於弱勢團體權益的影響，還有各國遭受不公平貿易之苦的現象。 

賴總統指出，多年來，APEC一直努力推動公平貿易和包容性貿易，請代表團向各經濟體，表達台灣的支持和投入。台灣願意和APEC夥伴，攜手打造一個更公平、更具包容性的國際貿易秩序。 

第三，台灣願意促進與其他經濟體之間的數位貿易發展。賴總統表示，在當今APEC經濟體之間，數位貿易已經成為整體貿易重要的一環，而台灣也有信心，能夠以數位能力促進經濟發展。 

賴總統表示，期盼代表團能夠把握機會，與其他經濟體代表進行交流，展現出，台灣有能力，也有強烈的意願，與其他經濟體之間，促進數位貿易，以及展開相關合作。相信在林信義袖帶領之下，代表團一定可以圓滿完成任務。

APEC 林信義 經濟發展

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