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傳綠能外商遭黑道勒索 劉世芳：相信中華民國有法律

中央社／ 台北7日電

媒體報導從事綠能的外商遭黑道勒索。內政部長劉世芳今天說，不管台灣或外國商人，若認為正當權益受損或牽涉刑案，請馬上聯繫警方，相信中華民國是有法律的，而不是充滿黑道、不當利益。

「今周刊」6日報導，有綠能外商泣訴，來台6年被黑道勒索、找警察也沒用。刑事局回應，3年多查獲妨害綠能產業發展犯罪案10件、74嫌，且採取包括積極強化布線追查等4項作為。

立法院內政委員會今天進行「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議，邀內政部長劉世芳、農業部長陳駿季等人列席。

劉世芳會前受訪時表示，警政署、刑警局查獲多起綠能弊案，約10件朝偵辦處理；呼籲不管是台灣或外國商人，如果認為正當權益受到折損或牽涉刑案的話，請馬上跟警方聯繫，「我相信中華民國是一個有民主政治、有法律的地方」，而不是充滿黑道、不當利益。

另外，近日有網友在某事實查核聊天社群發圖文指出，有美籍人士涉於2001年在美國對未成年者性猥褻遭判刑，並在今年10月入境來台，且未按址居住，遭移民署註記列管不予許可居留，提醒民眾留意相關潛在危險。

劉世芳說，移民署正在循線追查中，有找到人的話，會在最快速度驅逐出國。

劉世芳 移民署 黑道

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