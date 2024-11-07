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陳玉珍斷牙挨批無恥 徐巧芯秀照控：賴惠員造成的

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院財政委員會昨日審議「財政收支劃分法」，朝野爆肢體衝突，綠營批評，陳玉珍的牙齒早已掉落，與衝突無關。國民黨立委徐巧芯今秀出照片反擊。圖／立委徐巧芯提供
立法院財政委員會昨日審議「財政收支劃分法」，朝野爆肢體衝突，綠營批評，陳玉珍的牙齒早已掉落，與衝突無關。國民黨立委徐巧芯今秀出照片反擊。圖／立委徐巧芯提供

立法院財政委員會昨日審議「財政收支劃分法」，朝野爆肢體衝突，國民黨籍召委陳玉珍稱她的牙齒在衝突中被打斷。綠營反批，陳玉珍的牙齒早已掉落，「珍無恥」。國民黨立委徐巧芯今秀出照片，直指陳玉珍斷牙就是民進黨立委賴惠員造成的。

立法院財委會昨日續審「財政收支劃分法」相關修法草案，為防民進黨立委干擾議事，國民黨立法院黨團祭出甲動。民進黨立委不滿國民黨以人數優勢，試圖強度關山，與國民黨發生衝突。陳玉珍在混亂中，宣布全案送出委員會並交協商，由於會議僅進行約三分鐘，陳因此也遭綠委批評是「粗暴珍」、「三分珍」。

陳玉珍離場時，遭賴惠員等綠委壓制，國民黨立委羅廷瑋、邱鎮軍、顏寬恒趕忙上前援救陳玉珍。陳玉珍會後主持國民黨團記者會時，坦言她的牙齒在衝突過程中嗑斷，還向媒體展示斷牙。

民進黨立委洪申翰批，明明陳玉珍5日晚上直播時就已少了那一顆牙齒，居然可以講成是昨早在財政委員會被民進黨打斷，這完全是謊言，連自己缺牙都可以拿來消費，陳玉珍就是一個無恥之徒。

徐巧芯今日秀出照片，表示昨日賴惠員確實壓住陳玉珍的口部，陳玉珍周一鬆脫的牙齒，本來周二下午去稍微補了，昨天又被扯掉。她質疑，民進黨如果沒有暴力對待，不會造成牙齒再次脫落，是再次傷害陳玉珍，才導致牙齒二次斷裂，都是民進黨使出暴力。

國民黨 牙齒 陳玉珍

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