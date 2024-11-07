統促黨不滿被聲請解散 劉世芳：長久危害中華民國存在

內政部將向憲法法庭申請解散統促黨，統促黨主席張馥堂昨表示將提申訴。內政部長劉世芳今表示，長久以來統促黨重要成員有危害台灣、中華民國存在，是由內政部聲請解散與否的判決，而非張說的行政處分；聲請書部分目前多方蒐集證據中，「證據慢慢浮現中。」

立法院內政委員會今開「國土計畫法修正草案」第一次初步審查會議，內政部長劉世芳會前受訪被問及將解散統促黨一事，她說，台灣民主社會都知道，政黨不應該惡性發展，看到統促黨長久以來危害中華民國存在，且對憲政秩序有很大戕害，因此依法將向憲法法庭聲請解散。

至於張馥堂的回應，劉世芳說明，張說的是行政處分方式，長久以來統促黨政黨重要成員，是否有收受敵對勢力資金，對台灣、中華民國的存在有危害，及對自由民主憲政有戕害，因此這是由內政部聲請解散與否的判決，而非張馥堂說的行政處分。

至於聲請書何時會送達，劉世芳說，目前蒐集多方證據中，最近是嘉義地檢署收到重要成員收受7400萬，證據慢慢浮現中。

對於今日國土法部分，劉世芳強調，內政部還是依法行政，國土法還是希望在明年5月1日將各縣市國土計劃法功能區分圖可以一起公告，今年底前相關23條子法都會完成，並如期對外公告。