申請加入逾3年無果 經貿辦籲CPTPP成員：別政治考量

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會11月底將在輪值主席的加拿大登場，今年被視為台灣爭取加入的關鍵年，行政院經貿辦公室呼籲CPTPP成員按照各申請方符合「奧克蘭三原則」的實際情況公平審查，不應有政治考量。

立法院經濟委員會今日邀請國發會、經濟部、農業部、經貿談判辦公室、外交部、陸委會就「我國當前經貿情勢分析及如何有效拓展國際經貿空間戰略規劃之相關政策作為，暨申請加入CPTPP進度說明、成員國立場分析與跨部會推動機制」提出報告並備詢。

經貿辦指出，CPTPP成員已針對新入會案確立「奧克蘭三原則」，亦即任何新成員欲加入CPTPP，必須完全符合「協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決定」。目前CPTPP成員正基於「奧克蘭三原則」討論如何處理我國在內的新申請案，尚未做出具體決定。

經貿辦表示，為爭取成員達成共識，啟動我國入會程序，我國透過APEC（亞太經合會議）、WTO（世貿組織） 及雙邊管道進行官方對話，同時推動與個別成員洽簽雙邊經貿協定，包括與加拿大簽署投資促進與保障協議，以及與英國推動提升台英貿易夥伴關係後續議題的協商，以強化實質經貿關係、展現我國執行高標準義務的能力。政府持續呼籲CPTPP成員，按照各申請方符合「奧克蘭三原則」的實際情況公平審查，不應有政治考量。

英國是第一個成功加入CPTPP的非創始成員，其入會模式及標準具有指標意義，英國的入會協定將在今年12月15日與已完成各自國內程序的經濟體之間生效。目前申請加入CPTPP的經濟體包括：印尼、烏克蘭、烏拉圭、哥斯大黎加、厄瓜多、台灣、中國。