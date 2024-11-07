謝龍介指涉弊綠營大咖恐逃境外 鄭銘謙：地檢署有掌握

台南地檢署偵辦台鹽綠能公司光電弊案，台鹽公司前董事長陳啟昱行蹤不明遭南檢通緝；國民黨立委謝龍介表示，陳啟昱在當中只是一個小咖，綠營「大咖」搞不好已逃到境外了。法務部長鄭銘謙今天表示，地檢署應該有掌握。

立法院司法及法制委員會今天審查「揭弊者保護法草案」等7案，鄭銘謙於會議前接受媒體訪問。針對謝龍介指涉光電弊案的綠營大咖恐跑到境外，鄭銘謙表示，他們請承辦地檢署了解、防治。至於大咖是誰？鄭銘謙說，他判斷地檢署應該有掌握。

對於周刊報導稱，外國綠能業者在台遭黑道恐嚇報警沒用。鄭銘謙說，他們有跟雜誌聯繫，對方沒辦法提供消息來源，法務會請最高檢今天發新聞稿說明；他並強調，這段時間法務部有很多作為，包括成立聯繫平台蒐集情資。

至於民眾黨主席柯文哲偵辦過程頻頻成為媒體報導內容，鄭銘謙說，他不清楚報導的真實性如何，身為法務部長，沒辦法指導個案，他也不會去干涉、介入，必要的時候，台北地檢署會適時的澄清。