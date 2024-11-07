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台灣民意基金會：台灣應正向看待川普欲收「保護費」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，川普曾說過要向台灣收保護費，這應該正向看待，收取保護費意味著美國願意保護台灣。圖／取自中廣「千秋萬世」節目直播
台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，川普曾說過要向台灣收保護費，這應該正向看待，收取保護費意味著美國願意保護台灣。圖／取自中廣「千秋萬世」節目直播

美國前總統川普再度當選總統。台灣民意基金會董事長游盈隆今天表示，川普曾說過要向台灣收保護費，這應該正向看待，收取保護費意味著美國願意保護台灣，且鄰近日、韓，長期有美國駐軍，也都有支付美國一筆費用。面對川普重返白宮，台灣要審慎面對，但不必焦慮。

游盈隆今天接受中廣「千秋萬世」節目專訪。對於這次美國大選結果，游盈隆表示，這應該是美國總統大選有史以來，民調失準最嚴重一次，過去也曾有失靈過，但是都沒有這次嚴重。2016年希拉蕊和川普對戰，也被質疑民調不準，當時民調機構一面倒都說希拉蕊壓倒性領先；不過希拉蕊最後在選民票還是勝出，是輸在選舉人票。

游盈隆指出，反灣這回美國大選，選前大多數美國民調機構都預測，賀錦麗在選民票上會贏川普，選舉人票則是五五波，但結果卻是慘不忍睹。尤其這次不只一兩家失靈，是民調集體失靈，真正因素是什麼，有待系統性檢討。

至於川普重返白宮對台灣的影響，游盈隆表示，台灣最該害怕的是美、中兩強聯手，要共同管理台灣問題，但目前並無此跡象，目前無論美國國會跨黨派、美國民意都站在台灣這邊。

游盈隆指出，反倒是國發會主委劉鏡清說川普要向台積電收保護費，根本把「收保護費」和「取消補助」弄混了，完全是烏龍。川普是說要取消對台積電補助，從沒說過要收台積電保護費，如果政府有那麼多狀況外的政務官，真的是很頭痛的問題。

談及內政，游盈隆表示，過去一、二個月來，社會關注賴清德有關中華民國論述。他認為，賴清德身為體制內總統，客觀提到中華民國有113年歷史，這是很自然而然的事情，這是個事實陳述。獨派若對賴講了中華民國有113年跳腳，沒有必要；但若社會大眾因為賴總統這番言論歡欣鼓舞，也大可不必；顯然中華民國四個字，在台灣還個敏感的議題。

川普 游盈隆 美國大選

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