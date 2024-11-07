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府：賴總統致賀函 無尋求通話川普安排

中央社／ 台北7日電

彭博引述消息人士報導稱，總統賴清德考慮嘗試致電贏得美國大選的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）。總統府發言人郭雅慧今天指出，賴總統已請駐美代表處轉致賀函表達祝賀，並無尋求通話致賀安排，呼籲報導前應妥為查證。

彭博（Bloomberg News）6日引述多位知情匿名人士報導稱，川普贏得大選後，賴總統將考慮嘗試致電川普，目前尚不清楚川普是否會接電話；另一名人士說，雙方通話不太可能很快發生。

對此，郭雅慧上午指出，相關報導與事實並不相符，賴總統已請駐美代表處向美國總統當選人川普、副總統當選人范斯（J.D. Vance），轉致賀函表達祝賀，並無所謂尋求通話致賀安排，遺憾媒體在報導刊出前並未向總統府進行詳實查證，致出現錯誤內容，呼籲報導前應妥為查證。

郭雅慧說，賴總統除向兩位當選人祝賀勝選外，也表達期待在台美緊密友好夥伴關係的基礎上，進一步強化未來與川普政府的合作。

台美關係 川普 美國大選

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