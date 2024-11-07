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內政部聲請解散統促黨

聯合報／ 記者張曼蘋林孟潔／台北報導
內政部指出，統促黨顯有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。圖／報系資料照
內政部指出，統促黨顯有危害自由民主憲政秩序情形，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。圖／報系資料照

統促黨幹部被爆涉收中國七千四百萬元介入台灣選舉，被依反滲透法起訴。內政部表示，統促黨系統性、組織性為中國在台發展組織、接受中國資助介入選舉，另查獲統促黨員涉各犯罪上百人，將依政黨法查處，掌握事證聲請憲法法庭解散。統促黨主席張馥堂回應：「內政部憑什麼註銷我們？」將提訴願。

內政部表示，統促黨所涉犯罪型態廣泛，遍及危害國家安全、社會秩序、妨害選舉、組織暴力、槍砲彈藥等罪，其中，違反國家安全法五件、反滲透法一件、總統副總統選舉罷免法一件、台灣地區與大陸地區人民關係條例一件，共八案、十一人。

內政部指出，經統計二○一○年至二○二四年間，各警察機關以「治平專案」，查獲統促黨員涉違反刑法、社會秩序維護法及組織犯罪防制條例有關殺人、強盜、跨國人口販運、傷害、聚眾鬥毆、妨害自由、恐嚇取財、妨害公務等罪高達一百卅四人，顯有危害自由民主憲政秩序情形。

「個人造業，應個人擔。」張馥堂表示，涉各犯罪達上百人，那就去依法處理那些人，不是統促黨本身帶這些人去做壞事，他任內對黨的管理相當嚴謹，「內政部憑什麼註銷我們？」他指出，統促黨在二○○五年申請註冊，其政治主張為一國兩制、和平統一、中華民族主義，這些黨綱都寫得很清楚，政府應該去懲罰那些做壞事的人，內政部如今卻因這些人要解散整個黨，「不是他們（內政部）講話就算數」，將依法提訴願。

一國兩制 內政部 反滲透法 妨害公務 憲政秩序 憲法法庭 民主憲政 統促黨

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