美大選後林佳龍明赴立院報告 對跨黨派挺台力道有信心

美國大選結果揭曉，前總統川普將重返白宮。根據外交部報告指出，在台美強健的夥伴關係基礎上，美國跨黨派對台支持以及對台灣的安全承諾都將延續，我方當審慎努力推動川普新政府延續首次執政對台政策的正面立場，持續強化台美關係。

立法院外交及國防委員會明將邀請外交部長林佳龍、陸委會主委邱垂正報告「美國總統大選後，對於美中台三邊關係及未來國際局勢發展之影響」，並備質詢。

根據外交部書面報告指出，我國除將持續與美現任政府穩健推進雙方合作，也期待與川普政府繼續深化台美關係。尤其川普首次執政時，包括開啟對台軍售常態化、創建「經濟繁榮夥伴對話」等對話機制、高層訪台、宣布放寬台美交往限制等造就台美關係顯著正面進展，我方當審慎努力推動川普新政府延續首次執政對台政策的正面立場，持續強化台美關係。

報告指出，從具備跨黨派支持基礎的各項台美關係成果可看出，美國對台灣的支持立場具備高度延續性，台美間安全、經濟等跨領域的各項合作也已一一建制化，使其不受政府更迭影響。尤其台美關係是奠基於共享的民主、自由及法治等普世價值與共同利益，使其長期以來受到美國跨黨派、跨政府的高度支持。

報告指出，歷任美國政府不論由何黨執政，均恪守「台灣關係法」及「六項保證」，確保台灣具備自我防衛能力，並積極深化台美各領域合作。我政府有充分信心，美國未來也將維持強勁的跨黨派挺台力道。

報告提到，台美做為關鍵的安全和經濟夥伴，將持續強化台灣自我防衛能力及深化台美安全合作，並推動互惠互利的經貿關係。我政府堅信「和平靠實力」的原則，在美國持續落實對我安全承諾的同時，我政府也將持續致力提升台灣的自我防衛能力，深化與美國及其他理念相近國家的安全合作，共同捍衛台海及區域的和平與穩定現狀。

外交部指出，美國大選後的國際局勢對全球民主國家仍十分嚴峻充滿挑戰，印太地區仍將持續是美國的關注焦點，其安全與穩定符合美國國家利益。我政府將持續密切關注新任政府上任後，美方與相關盟邦夥伴的互動。

外交部表示，台美關係以「台灣關係法」及「六項保證」為基礎，長期以來獲美國跨黨派及跨政府的大力支持。相信在新任川普政府上任後，美國對台灣的支持也將延續，外交部將持續在此基礎上深化台美全方位夥伴關係，與美國等盟友及理念相近國家共同守護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。

陸委會報告指出，美國選後，美中長期競爭格局不致改變，因此中共仍將延續「促融、促統、反獨、反介入」的既有對台政策基調，以「軟硬兩手」操作策略對台統戰滲透，續推「兩岸融合發展」 ，同時亦將加大對台軍事威嚇、外交打壓、經濟脅迫、灰色地帶侵擾及認知作戰等複合性施壓，企圖迫使我方接受其設定的「一中」政治框架。

陸委會表示，未來政府將持續密切觀察美中關係及兩岸情勢變化，審慎應處，深化與包括美國在內的全球民主國家合作，共同守護台海及區域和平穩定。