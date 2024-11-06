影／京華城容積率弊端 北檢傳蔡壁如查「便箋手諭」請回

台北地檢署偵辦京華城案容積率案，檢方為鞏固民眾黨主席柯文哲圖利事證，昨天指揮廉政署首度以證人約談前市長辦公室主任、台中市府顧問蔡壁如、台灣民眾黨前秘書長張哲揚等3人到案，偵查重點聚焦在蔡壁如曾寫給都發局長林洲民的「便箋手諭」，還有鼎越開發前董座朱亞虎曾傳訊息給蔡壁如與張哲揚，疑透過政治獻金行賄柯文哲，蔡壁如對便箋真偽未予否認，2人複訊後請回。

蔡壁如偵訊4小時後離開北檢，面對大批記者詢問，蔡壁如面帶微笑未發一語，只說要搭計程車離開。

民進黨台北市議員洪健益9月出示一份市長室便箋，上頭寫道「To.林洲民局長 回國後京華城陳情人希望安排和林副市長拜會 你在場 壁如2017.8.1」；洪健益也拿出一封朱亞虎寫給蔡璧如的陳情信，開頭寫道「蔡姊，自從在市府認識您之後，感到自己結交了一位好的朋友」，末端則署名「朱將軍亞虎」，文件最上端則註明「8/3之後約時間」字跡。

洪健益指控，便箋是要求林洲民回國後約見面，與陳情信的邏輯相符，強調蔡壁如在京華城容積從392%到560%「介入很深」，後來因被柯文哲逼走，不再是核心，所以後面560%到840%沒有介入。