總統考慮APEC領袖人選 對林信義爭取WTO入會印象深刻

總統府資政林信義將代表出席2024年APEC經濟領袖會議。黨政人士今天說，總統考慮人選時，對於林信義在2001年參加杜哈WTO部長會議，以代表團團長身分，在中國壓力下不卑不亢，成功爭取台灣入會，出色表現讓總統印象深刻。

今年亞太經濟合作會議（APEC）年會11月10至16日於秘魯利馬舉行，經濟領袖會議15至16日召開，總統府日前宣布由林信義擔任經濟領袖會議領袖代表。

APEC代表團行前記者會明天在總統府舉行，賴總統與林信義將親自出席；APEC企業諮詢委員會台灣代表為宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨、廣達電腦技術長張嘉淵也將出席記者會。

黨政人士今天表示，賴總統考慮人選時，主動向幕僚提及，對於林信義在2001年赴卡達參加杜哈WTO部長會議，以代表團團長身分，在中國壓力下不卑不亢，成功爭取台灣入會，簽署入會議定書，出色表現讓人印象深刻。

該人士說，國安會秘書長吳釗燮當時回應表示，林信義曾有3次參與經驗，包括2005年獲時任總統陳水扁指派，率團參加韓國釜山APEC經濟領袖會議，也曾兩度參與部長會議，代表台灣提出「從數位落差轉換成數位機會」，對APEC運作與議題皆熟悉，確實為不二人選。

黨政人士表示，林信義是台灣第一位以傑出企業經理人身分被拔擢出任政府內閣閣員，進而由經濟部長一職再被重用為行政院副院長兼經建會主委。

該人士說，林信義4年公職屆滿後主動離開政府，但仍被陳水扁繼續延攬為總統府資政，並擔任總統經濟顧問小組召集人，擔任擘劃國家經濟發展前景的重要智囊，之後在蔡政府擔任總統府資政，現為總統府資政兼行政院經濟發展委員會顧問，資歷橫跨公私部門，熟嫻國家經貿政策的制定與執行。