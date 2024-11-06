會巴拉圭參議長 林佳龍：南方共同市場有利台商投資
外交部長林佳龍5日晚宴巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯訪團，就雙邊教育、公衛及經貿交流交換意見，兩人同意應善用巴拉圭身為「南方共同市場」成員，為台商投資提供誘因。
外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍於5日晚宴歡迎巴拉圭國會暨參議院議長努涅斯（Basilio GustavoNúñez Giménez）訪團，雙方就深化台巴邦誼，推動教育、公衛及經貿交流等議題充分交換意見。
林佳龍表示，兩國多年來在各領域廣泛合作成果豐碩，尤以各項獎學金及台灣巴拉圭科技大學已培育眾多專業人才，有助巴拉圭國家建設及社會發展。
努涅斯表示，本次訪問團由巴國執政紅黨（Colorado Party，ANR）及最大在野藍黨（PLRA）議員組成，具民意代表性，展現巴國朝野堅定的挺台立場。
努涅斯指出，感謝台灣長期在巴國推動各項幫助國計民生的計畫，包括建置「醫療資訊系統」，有效降低病患候診時間、提升醫衛品質並以自動化管控藥品及醫材使用情形；巴國將持續借鏡台灣成功發展經驗，拓展並深化兩國合作交流。
林佳龍與努涅斯也同意，應善用巴拉圭是「南方共同市場」（Mercosur）成員，台商前往投資將享有「南方共同市場」近3億人口的市場、巴國穩定貨幣、低廉水電費率、稅賦優惠措施及充足年輕勞動人口等利基，並盼透過「榮邦計畫」共創雙贏。
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