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影／財劃法修法 盧秀燕籲：地方團結支持中央地方6:4

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕今晚出席活動，呼籲財劃法恢復復到凍省前的中央和地方6比4。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕今晚出席活動，呼籲財劃法恢復復到凍省前的中央和地方6比4。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕今晚出席世界12強棒球錦標賽自辦熱身賽受訪時，針對財政收支劃分法今天已送出財政委員會，受訪表示希望恢復到原來中央凍省前，中央地方6比4的稅收分配比例，也呼籲地方政府要團結一致。

她說，現在跟中央請求的並不是要多要，而是在凍省以前，地方22個縣市分配到40%的稅收，中央獨拿60％。但凍省之後，中央將原本給地方的15%分回給自己，變成中央獨拿75%，22個縣市只剩25％，造成地方窮哈哈。

她說，這些稅收都是由地方上繳給中央，以台中來講，一年要繳2100億元左右給中央，但我們分回的卻只有4成，連一半都不到。所以在這種情況下，希望恢復到凍省前的比例，40%留給地方，中央自己仍可獨拿60%。

若這次財劃法能順利通過，22個縣市按照公式分配回來的預算都可增加。因此她呼籲地方政府要團結一致；不管怎麼樣，總比現在22個縣市只分配到25％還要好。

盧秀燕說，當然，到底要分配多少，這部分大家可以協商，但若協商不成，這次財劃法審查再沒有通過的話，那預算就是維持中央75%、地方25％，對地方非常不公平。

她說，由於財劃法修法已審議20年，吵吵鬧鬧的卻沒有一次通過，對地方發展不公平，也不好，所以她很期待這次能順利通過，嘉惠地方、還稅於民。讓民眾繳的稅能多用在地方建設或福利政策，這是她的願望。

盧秀燕 財劃法

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