川普勝選 韓國瑜認政經挑戰更大、台灣安全要靠四隻腳

美國大選底定，前總統川普將重返白宮。立法院長韓國瑜今天表示，台灣未來在政治安全、經濟上的挑戰，可以很確定只會更大不會更小。他也提到，台灣安全要靠四隻腳，盼兩岸關係能行穩致遠，和平繁榮。

韓國瑜今晚受邀出席工商建設研究會理事長交接典禮。國民黨主席朱立倫、副主席連勝文、台北市長蔣萬安、新北市副市長劉和然等人皆與會。

韓國瑜致詞時表示，身為政治人物跟企業界心中很清楚，沒有經濟沒有一切；窮山惡水出刁民，貧賤夫妻百事哀，經濟是所有社會最重要的支柱，最重要的基礎核心。

韓國瑜說，環顧世界，局勢並不太平，今天美國總統出爐，台灣未來在政治安全、經濟上的挑戰可以很確定只會更大不會更小；一張桌子四隻腳，支撐這張桌子，台灣安全也是四隻腳，一隻腳維護中華民國，另外一隻腳維護民主自由，第三隻腳維護好美台關係，第四隻腳維護好和平的兩岸環境。

韓國瑜期許，工商建研會除了致力經商、衝刺經濟外，也擔負兩岸交流、和平開展、和平訊息的傳遞。盼工商建研會能謹記，把經濟衝刺好、員工照顧好，公司繼續再創佳績，對兩岸發展要貢獻一己之力。