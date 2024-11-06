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共創新局！賴總統祝賀川普當選 台灣願作美國最可信賴夥伴
美國大選結果今天揭曉，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統代表政府與人民，祝賀美國總統選舉圓滿成功，並恭喜美國共和黨總統候選人川普、副總統候選人范斯當選美國第47任總統與副總統，同時也要感謝美國總統拜登及副總統賀錦麗在任內對台灣的堅定支持。
郭雅慧表示，多年以來，台灣和美國基於自由民主共同價值與信念，無論歷經哪一個政黨執政，台美關係不僅更加堅定且持續進步深化；「我們高度珍惜台美間的長期友好關係」，未來也會在既有的基礎上，和美國新政府與國會攜手合作，共創台美關係新局。
郭雅慧進一步表示，「我們也會持續深化與美國共和黨及民主黨之友好關係，爭取美國跨黨派持續對民主台灣的一致支持，進一步鞏固台美關係發展」。
郭雅慧表示，近期全球情勢動盪不安，美國作為確保全球和平穩定與繁榮，以及民主持續發展的關鍵角色，面對日益嚴峻的全球挑戰，新任總統的責任尤為重大，台灣身為國際民主社會成員，願意作為美國最可信賴的夥伴，持續與美國緊密合作，共同為國際社會安全穩定繼續努力。
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